Feri-Analyse Diese Fondskategorie bringt 16 % Rendite

In einer Fondskategorie liegen sämtliche Produkte sowohl auf Drei- als auch auf Fünf-Jahres-Sicht im Plus. Das berichtet die Rating-Agentur Feri. Um welche Fondskategorie es geht und in welchem Zeitraum sich diese Fonds besonders gut entwickelt haben.