Feri-Analyse So entwickelten sich die 5 größten Türkei-Fonds

Die jüngsten Ereignisse in der Türkei wirken sich auch auf Aktien-Fonds aus, die in der Region anlegen. Das Analysehaus Feri Euro Rating hat sie sich angeschaut.Türkei-Aktienfonds hätten sich bereits in den vergangenen Jahren unbefriedigend entwickelt, urteilen die Analysten. Der beste Fonds habe in den vergangenen drei Jahren 2,9 Prozent an Wert verloren, die zweit- und drittplatzierten immerhin 3,4 und 4,6 Prozent eingebüßt. Mit diesem Ergebnis hätten sie allerdings ihre Benchmark geschlagen: Der MSCI Turkey Standard Core verlor im selben Zeitraum 4,9 Prozent.Obwohl der türkische Markt allein aufgrund seiner Größe weiterhin einen Blick wert sei, rät Feri-Senior-Analyst Andreas Köchling Anlegern aktuell von Türkei-Investitionen ab: „Angesichts immer größerersind die Aussichten für die türkische Wirtschaft und den Aktienmarkt derzeit nicht besonders positiv. Die seit einiger Zeit in größerem Umfang zu beobachtendenund derseit dem gescheiterten Putsch sind jedenfalls kein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung“, so Köchling.Der Feri-Experte weist zudem darauf hin, dass viele Türkei-Fonds ein eher geringes Fondsvolumen aufwiesen, was ihre Verwaltungmache.