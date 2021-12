Feri erstellt Onvista-Ranking Die beliebtesten Fonds der Internet-Nutzer

Deutsche Anleger interessieren sich derzeit vor allem für Aktien- und Mischfonds - und hier insbesondere für Branchenriesen. Das ergab eine Auswertung der Seitenaufrufe im Fondsbereich auf dem Finanzportal Onvista.de, die Feri Euro-Rating Services durchgeführt hat.Von den 30 Fonds, die im ersten Quartal 2014 auf Onvista.de am häufigsten angeklickt wurden, gehören 26 Fonds zu den zehn größten der jeweiligen Feri-Vergleichsgruppe. Besonders deutlich wird dies in der Fondskategorie „Aktien Welt“. Dort finden sich fünf der sechs größten Fonds aus der Kategorie unter den meist angeklickten Fonds wieder. Rentenfonds befinden sich dagegen nicht in den Top 30.Die meisten Aufrufe im ersten Quartal 2014 erzielte der globale Mischfonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities (WKN: A0M430). Auf dem zweiten Rang folgt der Dividendenfonds DWS Top Dividende (WKN: 984811).Bis hierhin decken sich die Ergebnisse der Feri-Untersuchung mit den Top-Seller-Listen , die DAS INVESTMENT.com monatlich von Maklerpools und Direktbanken bekommt. Auch hier tauchen die beiden Produkte regelmäßig unter den Top-Ten auf.Anders der Carmignac Patrimoine, Vorzeigefonds aus der Zeit nach der Finanzkrise 2008, der im Feri-Onvista-Ranking den dritten Platz einnimmt. Der einstige Stammgast der meisten Top-Seller-Listen von Maklerpools und Direktbanken ist nun zu einem seltenen Besucher geworden: In den vergangenen Monaten tauchte er gar nicht mehr unter den meist verkauften Produkten der sechs von DAS INVESTMENT.com befragten Finanzdienstleister auf. Schuld dürfte die Schwäche-Phase sein, die der Flaggschiff-Fonds von Edouard Carmignac & Co. gerade durch macht.Weitere Fonds, die im ersten Quartal 2014 besonders häufig bei Onvista.de angeklickt wurden: