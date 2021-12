Feri Euro Rating ernennt neuen Analyse-Chef

Das Analysehaus Feri Euro Rating beruft Gerald Christoph Dorsch zum neuen Leiter der Verbriefungs- und Pfandbrief-Analyse. In seiner neuen Funktion soll der 41-Jährige die Bewertungsaktivitäten in diesem Bereich weiter ausbauen.Dorsch kommt von der Deutschen Postbank. Dort war er für strukturierte Portfoliotransaktionen im Bereich Liquiditäts- und Kapitalmanagement sowie das Pfandbrief-Rating verantwortlich. Zuvor arbeitete er fast zehn Jahre lang bei der WestLB in den Bereichen Unternehmensfinanzen und Vermögenssicherung.