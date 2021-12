Feri Eurorating Awards 2016 Die besten 13 Fonds und 15 Fondsgesellschaften

Die Fondsgesellschaft Comgest hat die meisten Preise bei den neunten Feri Eurorating Awards abgeräumt. Drei erhielt die Gesellschaft in der Management-Kategorie Aktienfonds und sechs in den Fondskategorie Aktien Asien Pazifik ohne Japan und Europa. Mit jeweils fünf Auszeichnungen folgten Fidelity und Blackrock.Fidelity wurde als bester Universalanbieter in Deutschland ausgezeichnet. Dazu gewann die Gesellschaft noch unter anderem in der Kategorie Aktien Emerging Markets. Blackrock inklusive der ETF-Sparte iShares konnte in der Management-Kategorie Rentenfonds Österreich und in den länderübergreifenden Kategorien ETF und Brand-Aufsteiger sowie in der Fondskategorie Renten Euro in Deutschland und Österreich die Auszeichnung entgegen nehmen.Der beste Universalanbieter für Österreich ist laut Feri die Gesellschaft Kepler-Fonds. Für die Schweiz überzeugt MFS Investment die Jury.