Feri: Fidelity und Vitruvius sind top

Fidelity und Vitruvius sind Deutschlands beste Fondsgesellschaften. Das geht aus dem aktuellen KAG-Ranking von Feri Rating & Research zum Stichtag 31. März hervor. Das Analysehaus untersuchte darin, wie viele der gerateten Fonds eines Unternehmens eine Spitzenbewertung erhalten haben. Darunter versteht Feri die Noten A und B auf einer Skala von A bis E.Der Luxemburger Spezialist für Länder-Fonds Vitruvius kommt auf das beste Gesamtergebnis: Von insgesamt neun Fonds bekommen acht die Note A oder B. Diese Bewertung vergibt Feri zwar auch an 41 Fonds der DWS. Doch sie machen weniger als die Hälfte aller DWS-Fonds in der Feri-Datenbank aus. In der Vergleichsgruppe der großen Anbieter (mehr als 25 Fonds mit Feri-Rating) am deutschen Markt liegt Fidelity vorn: Fast zwei Drittel ihrer Fonds gehören zur Spitzenklasse.