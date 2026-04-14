Von BNP Paribas – Feri holt Fixed-Income-Experten
Feri hat Christopher Kuschel zum Leiter für Anleihen und Rentenpapiere (Head of Fixed Income) berufen. Der 39-Jährige verantwortet damit innerhalb des Multi-Asset-Ansatzes des Vermögensverwalters die Bereiche Geldmarkt und Anleihen (Money Markets & Bonds). Zu seinen Aufgaben zählen neben dem Ausbau traditioneller Anlageklassen auch die Implementierung innovativer Konzepte sowie die Bereitstellung seiner Expertise für andere Asset-Klassen, darunter Private Markets.
Kuschel bringt gut 16 Jahre Erfahrung im Fixed-Income-Portfoliomanagement mit. Zuletzt war er als Senior Portfoliomanager im Discretionary Portfolio Management der BNP Paribas in Frankfurt tätig, wo er Mandate für private und institutionelle Kunden verwaltete und die Hauptverantwortung für den Fixed-Income-Bereich des Wealth Managements in Deutschland trug. Zuvor bekleidete er verschiedene Positionen bei UBS Europe, unter anderem als stellvertretender Leiter der Vermögensverwaltung sowie als Treasury Risk Officer.
Marcel Lähn, Vorstand und Investmentchef (CIO) der Feri-Gruppe, betont die strategische Bedeutung der Personalie: Nach Jahren der Nullzinspolitik, wiederkehrender Inflation und wachsender geopolitischer Risiken rücke das Anleihesegment wieder stärker in den Fokus von Privat- und Institutionellen Investoren. Kuschel solle die Weiterentwicklung im Bereich traditioneller Anlageklassen entscheidend begleiten und seine Expertise zugleich über verschiedene Asset-Klassen hinweg einbringen.
Feri betreut zusammen mit seiner Unternehmensmutter MLP ein Vermögen von über 65 Milliarden Euro.