Feri-Ranking Das sind die 10 besten kleinen Fondsgesellschaften

Goldman Sachs Asset Management, Fidelity und Kepler sind die großen Fondsgesellschaften mit den meisten Fonds, die ein Top-Rating von Feri Eurorating Services aufweisen. Und wie sieht das mit kleineren Fondshäusern aus? Auch dazu hat Feri ein Ranking erstellt.

Wie in der Top-10-Liste der Großanbieter, gab es auch im Ranking der kleineren Gesellschaften Versicheibungen im Vergleich zum Vorjahr, berichtet Feri. So konnte sich First State von Platz fünf auf Platz eins verbessern. Gleichzeitig ist First State die einzige der untersuchten 280 Gesellschaften, deren bewerteten Fonds zu 100 Prozent das Feri-Top-Rating aufweisen.



Mit einem Anteil von 92,9 Prozent (93,3 Prozent im Vorjahr) steigt Comgest auf Platz zwei ab. Drittplatzierter ist die Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch, bei der 80 Prozent der Fonds über eine A- oder B-Wertung des Analysehauses verfügen.





KAG Ranking Methodik

Für alle Gesellschaften, die in Deutschland mindestens acht von Feri geratete Fonds zum Vertrieb zugelassen haben, wurde das Verhältnis der mit A oder B gerateten Fonds zur Gesamtheit aller jeweils gerateten Fonds ermittelt. Je höher der Anteil der Fonds mit Top-Ratings ausgefallen ist, desto besser sind die Fondsgesellschaften eingestuft worden.

Um unterschiedlichen strategischen Ansätzen verschiedener Gesellschaften gerecht zu werden und Anbieter mit einer kompletten Produktpalette nicht direkt mit kleineren Gesellschaften und Nischenanbietern zu vergleichen, werden zwei separate Ranglisten erstellt: Eine enthält ausschließlich Gesellschaften mit acht bis 24 gerateten Fonds, die andere alle Gesellschaften, die in Deutschland 25 oder mehr geratete Fonds zum Vertrieb zugelassen haben. Die Sortierung erfolgt nach exakter Quote der Top-Ratings.