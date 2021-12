Feri Trust baut Führungsetage aus

Robert Kellermann (46) ist neuer Leiter für Institutionelle Kunden Deutschland bei Feri Trust. In der neu geschaffenen Funktion soll er bestehende Kundenbeziehungen intensivieren und den Investmentvertrieb von Feri Trust für institutionelle Anleger in Deutschland ausbauen. Er soll insbesondere das Geschäft mit liquidem Multi Asset Management, Private-Equity-, Hedgefonds-, Immobilien- und Risiko-Overlay-Management vorantreiben.Kellermann kommt von Pioneer Investments in München, wo er unter anderem als Leiter Consultant Relations tätig war. Zuvor arbeitete der diplomierte Volkswirt in verschiedenen Funktionen bei Allianz Global Investors in Frankfurt.Mit der Neuausrichtung hat die Feri-Gruppe das Beratungsgeschäft von der Vermögensverwaltung getrennt und letzteres in Feri Trust eingebunden.