Feri setzt KI auch im Vertrieb und in der Buchhaltung ein. COO Marcus Brunner erklärt, wie der Multi-Asset-Manager künstliche Intelligenz in seinen Arbeitsalltag integriert.

DAS INVESTMENT: Wie nutzen Sie künstliche Intelligenz (KI) in der Vermögensverwaltung?



Marcus Brunner: Ein in der Gruppe entwickelter KI-Agent unterstützte früh beim Schreiben von E-Mails in Outlook. Ihn nutzen unsere Mitarbeiter seit 2024. Zudem entwickelten wir 2025 „Reg AI“. Das ist eine künstliche Intelligenz, die regulatorisches Wissen schneller und konsistenter verfügbar macht.

Sie verwendet neben Daten der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Deutschen Bundesbank auch unsere interne Wissensdatenbank. Der KI-Agent liefert eine Ersteinschätzung. Die finale Einschätzung oder Entscheidung trifft anschließend ein Mensch, wie es bei uns für alle KI-Anwendungen verpflichtend ist.

Wofür nutzen Sie KI darüber hinaus?



Brunner: Im Vertrieb identifizieren wir mit KI-Unterstützung frühzeitig Unternehmensverkäufe, denn genau in diesem Moment suchen ehemalige Firmeninhaber häufig einen Partner für die Anlage ihres neuen Vermögens. Nach einer internen Prüfung werden relevante Treffer direkt im Customer Relationship Management (CRM) als Lead an den zuständigen Kundenberater in der jeweiligen Region weitergeleitet.



Auch die Bearbeitung von ständig wiederkehrenden Due-Diligence-Fragebögen läuft dank KI inzwischen spürbar schneller. Und bei der Verwaltung von Kundenverträgen erstellt KI Anlagerichtlinien und passt Dienstleistungsaufstellungen an.

Wie bewerten Sie den Erfolg des KI-Einsatzes?



Brunner: In unserer Vermögensbuchhaltung etwa hat KI beim automatisierten Auslesen und der Verbuchung von Immobiliendaten bereits zu einer Reduzierung des Bearbeitungsaufwands um rund 75 Prozent geführt.



Wichtig ist dabei: Das führt nicht zu Stellenabbau, sondern setzt Kapazitäten für anspruchsvollere Aufgaben frei. Fakt ist aber auch, dass sich dadurch Stellenprofile verändern werden. Dort, wo wir KI entlang klar definierter, wiederkehrender Prozesse einsetzen, zeigt sich der Nutzen also sehr konkret anhand schnellerer Durchlaufzeiten bei gleichzeitig verbesserter Qualität und geringerem Ressourceneinsatz.

“ Insgesamt bewegen wir uns konsequent von unterstützenden Assistenzsystemen hin zu stärker eigenständigen Lösungen

Wo sehen Sie Grenzen des KI-Einsatzes?



Brunner: Unsere Erfahrung zeigt: Menschen möchten von Menschen beraten werden. Trotz aller Fortschritte bleibt KI ein unterstützendes Werkzeug und ersetzt nicht die Verantwortung und das Urteilsvermögen erfahrener Investment- und Vertriebsexperten.



Grenzen sehen wir insbesondere dort, wo qualitative Einschätzungen, Marktintuition oder individuelle Kundenbedürfnisse eine zentrale Rolle spielen. Ein zentraler Grundsatz ist bei uns außerdem: Kein System trifft eigenständig Entscheidungen – ein Mensch ist immer eingebunden und verantwortlich.



Zudem orientieren wir uns strikt an regulatorischen Vorgaben: Neben Leitlinien wie dem EU AI Act und der EU-Datenschutzgrundverordnung haben wir eigene interne Richtlinien zur KI-Nutzung entwickelt.

Welche weiteren Einsatzgebiete streben Sie an?



Brunner: Aktuell implementieren wir lokal betriebene KI-Modelle für Prozessketten und Sonderaufgaben. Insgesamt bewegen wir uns damit konsequent von unterstützenden Assistenzsystemen hin zu stärker eigenständigen Lösungen. Lokale Modelle haben den Vorteil, dass wir sie entweder auf unserer eigenen Infrastruktur oder in Cloud-Plattformen deutscher oder europäischer Serviceprovider betreiben können.



Damit können auch vertraulichere Daten über mehrere Prozessschritte unabhängig von den großen internationalen Cloud-Anbietern verarbeitet werden, was unsere eigene Datensouveränität erhöht.