Sabine Groth 26.06.2008 Lesedauer: 1 Minute

Feri will Zertifikate bewerten

Feri will noch im dritten Quartal die ersten Ergebnisse ihres neuen Zertifikate-Ratings veröffentlichen. In Kooperation mit der Münchner Financial.com, die die Daten liefert und die tägliche Berechnung vornimmt, will die Bad Homburger Analysegesellschaft künftig den Großteil der am Markt befindlichen Zertifikate bewerten. Die Notenskala reicht – wie bei Feri üblich – von A (sehr gut) bis E (schwach).