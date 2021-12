Svetlana Kerschner 18.05.2009 Lesedauer: 2 Minuten

Feri: Zertifikate-Emittenten pessimistisch

Den Zertifikatemarkt hat es in den Stürmen der Finanzkrise besonders hart getroffen. Gemessen an den investierten Anlagegeldern schrumpfte das einstige Boomsegment in den vergangenen Monaten um fast die Hälfte zusammen. Und auch für 2009 sehen die Produktanbieter eher schwarz. In einer aktuellen Umfrage des Analysehauses Feri verraten die Emittenten jedoch auch, welchen Zertifikatetypen sie die größten Absatzchancen zutrauen.