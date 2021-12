Fernsehtipp: Hedgefonds-Manager Schröder heute Abend bei Maischberger

Das Thema bei „Menschen bei Maischberger“ um 22.45 Uhr in der ARD lautet: „Das Euro-Debakel: Ein Schrecken ohne Ende?“. Mit dabei sind Hedgefonds-Manager Karsten Schröder, SPD-Mann Klaus von Dohnanyi, Börsenmoderatorin Anja Kohl, Volkswirt Hans-Joachim Voth und andere.Damit traut sich Schröder nach der Sendung „Markus Lanz“ erneut in eine Talk-Runde. Immerhin trägt seine Zunft in den Augen der Öffentlichkeit eine gute Portion Schuld an der aktuellen Marktmisere. Die anderen Lanz-Gäste ließen ihn das damals deutlich spüren, doch Schröder hielt ihnen mit bewundernswerter Ruhe stand.Kann wieder interessant werden.Zu früh gefreut. Leider war Karsten Schröder doch nicht mit von der Partie. Interessant war es trotzdem. Die Sendung in der Mediathek gibt es unter diesem Link