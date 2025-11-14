Nur wenige Marken verfügen über ein derart emotionales Potenzial wie Ferrari. Das aufbäumende schwarze Pferd auf gelbem Grund – das Cavallino Rampante – ist längst mehr als ein Logo. Es ist ein Versprechen: elegantes Design, sportlicher Triumph und pure Exklusivität.

Seit Enzo Ferrari 1947 sein Unternehmen gründete, hinterlässt die Marke aus Maranello eine unauslöschliche Spur in Rennsport und Popkultur. Feuerrote Boliden, die über legendäre Circuits wie Spa-Francorchamps und Le Mans rasten. Charismatische Piloten wie Gilles Villeneuve, Jacky Ickx, Michael Schumacher und John Surtees, die Geschichte schrieben. Ikonische Sportwagen vom 250 LM bis zum F40, die Sammlerherzen höher schlagen lassen.

Der italienische Journalist und Schriftsteller Pino Allievi, der jahrzehntelang die Welt der Sportautos dokumentierte und Enzo Ferrari persönlich kannte, hat nun einen monumentalen Bildband vorgelegt: „Ferrari" (TASCHEN Verlag, 688 Seiten, 125 Euro) zeichnet anhand exklusiven Materials aus den Ferrari-Archiven und privaten Sammlungen weltweit die einzigartige Geschichte dieser Marke nach – inklusive Auszügen aus den Tagebüchern des Firmengründers.

Von den Anfängen mit dem Ferrari 125 S, dessen Chassis gerade mal 44 Kilogramm wog, über die goldenen Jahre der Grand-Prix-Siege bis zu modernen Meisterwerken wie dem 800 PS starken Monza SP2 – diese Fotostrecke nimmt Sie mit auf eine visuelle Reise durch sieben Jahrzehnte automobiler Handwerkskunst und unbändiger Leidenschaft.

Erleben Sie Ferrari, wie Sie es noch nie gesehen haben.