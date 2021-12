Feuer bei Wiesenhof Wie Großbrände in Firmen versichert sind

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat Antworten auf die wichtigsten Fragen nach dem Großbrand bei Wiesenhof auf seiner Internetseite zusammengefasst:Feuer kann am Gebäude und am Inventar gewaltigen Schaden anrichten. Jedes Unternehmen sollte sich daher vor dem finanziellen Verlust seiner Sachwerte schützen. Wie bei Privateigentümern auch ist die Gebäudesubstanz über die Gebäudeversicherung versichert, sie schützt das Unternehmen neben Sturm- und Leitungswasserschäden beispielsweise auch vor Feuerschäden. Kommt es an der Betriebseinrichtung oder der Ware zu Schäden, greift die Inhaltsversicherung – sozusagen eine Hausratversicherung für Firmen.Der Versicherungskunde sollte sich so schnell wie möglich an den Versicherer wenden. Die weiteren Details sind über die Versicherungspolice geregelt und werden zwischen den Vertragspartnern geklärt. Wie schnell der Schaden bearbeitet werden kann, hängt unter anderem auch vom Ausmaß des Schadens ab.Unternehmen können aber nach einem Großschaden in der Regel nicht sofort wieder zum Normalbetrieb übergehen. Die Produktion wurde schließlich unterbrochen. Unternehmen sollten daher das Risiko eines Ertragsausfalls nicht unterschätzen. Nicht selten vergehen viele Monate, bis ein Betrieb nach einem Großbrand wieder normal produzieren kann. Für diese Zeit kommt für den entgangenen Gewinn die Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung auf. Wie das Unternehmen im niedersächsischen Lohne hier versichert ist, ist derzeit noch nicht bekannt.