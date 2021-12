Redaktion 03.07.2017 Lesedauer: 1 Minute

Feuerwehrmann 12 Milliarden Dollar für Warren Buffett

Zu lukrativsten Beteiligungen von Warren Buffett gehören Engagements, bei denen Buffett in der Finanzkrise als Feuerwehrmann bei US-Banken wie Bank of America (BoA) und Goldman Sachs einsprang und neben frischem Geld auch sein Reputationskapital zur Verfügung stellte. Nun macht sich der Einstieg bei Bank of America für den Star-Investor bezahlt.