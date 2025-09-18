Die Depotbank FFB holt sich Verstärkung an der Spitze: Matthias Weiß wird zum 1. Oktober neuer Geschäftsführer und verantwortet Technologie sowie Risikomanagement.

Die Fondsplattform und Depotbank FFB baut ihre Geschäftsführung aus und beruft Matthias Weiß (46) zum 1. Oktober 2025 zum Geschäftsführer. In seiner neuen Position soll Weiß insbesondere die Bereiche Technologie und Risikomanagement verantworten. Er berichtet an FFB-Chef und Sprecher der Geschäftsführung Jan Schepanek. Gemeinsam mit Schepanek und Tina Kern wird Weiß ab Oktober das dreiköpfige Führungsteam der FFB stellen.

Zum Jahresende wird hingegen Peter Nonner in den Ruhestand gehen, den die FFB auf ihrer Internetseite aktuell ebenfalls noch als Geschäftsführer aufführt. Allerdings kümmert sich Nonner um Vertriebsstrategie und Kundenbeziehungen – so dass sich die Aufgaben von Nonner und Weiß nicht überschneiden, Weiß also Nonner nicht direkt „ersetzt“, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unseres Portals erläutert.

Langjährige Erfahrung in der Bankensteuerung

Neuzugang Weiß bringt umfangreiche Vorerfahrung aus der Finanzdienstleistungsbranche mit. Er wechselt von der Oldenburgischen Landesbank, wo er als Generalbevollmächtigter unter anderem für das strategische Risikomanagement und Risikocontrolling zuständig war. Zuvor arbeitete er knapp 13 Jahre in verschiedenen Positionen für die Degussa Bank und war dort ab Anfang 2019 Mitglied des Vorstands. In dieser Funktion verantwortete er die Bereiche Finanzen, Meldewesen, Controlling, Risikomanagement, Marktfolge/Operations und Informationstechnologie.

Der gelernte Bankkaufmann verfügt über einen Bachelor-Abschluss von der Frankfurt School of Finance & Management. Seine Laufbahn begann er in der Wirtschaftsprüfung sowie der Unternehmens- und IT-Beratung.

„Matthias Weiß ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassenden Kenntnissen in der Weiterentwicklung und Implementierung einer modernen Gesamtbanksteuerung“, kommentiert FFB-Chef Schepanek die Personalie. „Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Expertise im Risikomanagement, im Aufsichtsrecht, im Controlling und in der IT maßgeblich zum weiteren Erfolg der FFB beitragen wird.“

Das macht die FFB

Die FFB ist eine Tochter der Fondsgesellschaft Fidelity International. Sie bietet neben der Depotverwaltung auch eine Fonds-Plattform für Finanzberater und institutionelle Partner mit verschiedenen technologischen Services an. FFB wirbt mit einem Zugang zu circa 9.800 Fonds von rund 260 internationalen Anbietern. Als Depotbank verwahrt sie ein Vermögen von rund 45 Milliarden Euro in 680.000 Kundendepots.

Eine Zeitlang hatte Fidelity offen mit dem Gedanken gespielt, die FFB zu verkaufen, diese Pläne aber mittlerweile wieder begraben.