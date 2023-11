5 Standorte, 8 renommierte Fondsgesellschaften, über 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter viele Premiumpartner der FFB: Das waren die FFB Fondsgespräche live 2023! Um was es ging und was Sie tun können, wenn Sie die Fülle an Information und den direkten Austausch mit Experten verpasst haben.

Leipzig, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart oder München: Das besondere Konzept der FFB Fondsgespräche live wusste auch in diesem Jahr wieder zu überzeugen und sorgte für Begeisterung. „Man konnte spüren, dass die FFB-Veranstaltung wie in den Vorjahren wieder sehr gut angekommen ist. Gäste, mit denen ich gesprochen habe, schätzten vor allem die exklusive Atmosphäre, die einen intensiven Austausch mit den Expertinnen und Experten renommierter Fondsgesellschaften und das Networking mit Kolleginnen und Kollegen an einem Ort ermöglicht“, fasst Peter Nonner, FFB-Urgestein und Head of Adviser Distribution seine Erfahrung in diesem Jahr zusammen.

Sie haben die FFB Fondsgespräche live verpasst? Dann melden Sie sich jetzt zu den Web-Seminaren FFB Fondsgespräche live@home an. 2 Termine mit je einem Vortrag der FFB sowie 4 Impulsvorträgen der Partner und anschließender, moderierter Diskussion ermöglichen Ihnen den Zugang zu Analysen und Anlageempfehlungen, die hunderte Beraterinnen und Berater live erlebt haben.

Acht Blickwinkel auf Investmentchancen für das Jahr 2024

Vertreterinnen und Vertreter von ACATIS, Carmignac, DWS, Fidelity, J.P. Morgan AM, MFS, Pictet und PIMCO brachten in 15-minütigen Impulsvorträgen ihre Anlageideen für 2024 auf den Punkt. Anschließend stellten sie sich in einer anregenden Podiumsdiskussion den zahlreichen Fragen aus dem Publikum. Besonders intensiv wurde der Austausch in den großzügigen Pausen bei One-on-One-Gesprächen in exklusiver Hausmesse-Atmosphäre gepflegt.

Die Zukunftsthemen der Branche im Blick

Die FFB versteht sich als verlässlicher Partner der Beratung – auch in Zukunft. Deshalb standen auch Zukunftsthemen auf dem Programm. Neben dem Kapitalmarktausblick von Carsten Roemheld beschäftigte sich einer der beiden FFB-Vorträge mit der EU-Kleinanlegerstrategie: Wie ist der Stand der Dinge, was steht zur erwarten, wie können Beraterinnen und Berater sich schon heute darauf vorbereiten und wie kann die FFB unterstützen? „Auch wenn erst der erste Entwurf vorliegt, der in den EU-Gremien auf Basis der kommenden Konsultationen noch modifiziert wird: Uns ist es wichtig, mit unseren Partnern aus dem Vertrieb und mit den Fondsgesellschaften frühzeitig in einen Austausch zu kommen, wie wir die großen Herausforderungen, die vor uns allen liegen, gemeinsam meistern“, so das Credo von Peter Nonner und Theresa Depperschmidt, Senior Manager Sales bei der FFB. In einem weiteren Vortrag machte die FFB deutlich, dass Beratung nach dem Service Fee- oder Vermögensverwaltungsmodell – beides von der FFB professionell unterstützt – schon heute die wichtigsten der zu erwartenden künftigen Anforderungen erfüllt.