Fintech
Beste Bilder der FiBe 2026: Zwischen Stablecoins und Späti
Fintech-Messe Zwischen Stablecoins und Späti: Die besten Bilder der FiBe
Zwei Tage lang wurde der City Cube in Berlin zum Treffpunkt für Fintechs, Banken, Gründer, Investoren und Tech-Konzerne. Auf der FiBe 2026 ging es um KI, Stablecoins, Payments und Regulierung – aber eben auch um Kaffee, Networking, Späti-Atmosphäre und jede Menge Berliner Lokalkolorit. Unsere Bilder zeigen, wie sich die Finanzbranche derzeit am liebsten inszeniert: ein bisschen Tech-Konferenz, ein bisschen Festival und ziemlich viel Networking.
Berliner Bär, Fernsehturm und FiBe-Flaggen: Schon vor dem Eingang macht die Messe klar, dass sie mehr Festival als Fachkongress sein will.
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