Zwei Tage lang wurde der City Cube in Berlin zum Treffpunkt für Fintechs, Banken, Gründer, Investoren und Tech-Konzerne. Auf der FiBe 2026 ging es um KI, Stablecoins, Payments und Regulierung – aber eben auch um Kaffee, Networking, Späti-Atmosphäre und jede Menge Berliner Lokalkolorit. Unsere Bilder zeigen, wie sich die Finanzbranche derzeit am liebsten inszeniert: ein bisschen Tech-Konferenz, ein bisschen Festival und ziemlich viel Networking.

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Berliner Bär, Fernsehturm und FiBe-Flaggen: Schon vor dem Eingang macht die Messe klar, dass sie mehr Festival als Fachkongress sein will. | © Messe Berlin GmbH
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Berliner Bär, Fernsehturm und FiBe-Flaggen: Schon vor dem Eingang macht die Messe klar, dass sie mehr Festival als Fachkongress sein will.