Fida wird den deutschen Finanzsektor verändern

Die Financial Data Access-Verordnung (Fida) der Europäischen Union (EU) verspricht weitreichende Veränderungen im Finanzsektor. Während die EU mehr Transparenz und Wettbewerb anstrebt, zeichnet sich ab, dass Fida mehr Verlierer als Gewinner schaffen könnte.

Die Regulierung greift voraussichtlich ab 2027. Sie könnte eine Marktbereinigung auslösen. Denn Fida bringt gerade kleinere Finanzdienstleister an ihre Grenzen. Gleichzeitig dürften Vergleichsportale zu den Gewinnern gehören und ihre Bedeutung auch im Finanzsektor weiter ausbauen.

Fida bringt technische und finanzielle Belastungen

Fida wird Finanzdienstleister dazu verpflichten, umfassende Daten ihrer Kunden über ein digitales Dashboard bereitzustellen und den Austausch mit Drittanbietern zu ermöglichen. Das bietet Kunden mehr Transparenz und Vergleichsmöglichkeiten. Für Banken, Versicherer, Fondsanbieter, Fintechs, Krypto-Dienstleister und Co. birgt das jedoch enorme technische und finanzielle Herausforderungen.

Ein zentraler Punkt ist die IT-Infrastruktur. Viele Finanzinstitute arbeiten mit komplexen IT-Systemen, die über Jahre hinweg gewachsen sind. Um die Anforderungen von Fida zu erfüllen, müssen diese Systeme grundlegend überarbeitet werden. Denn um das vorgeschriebene Dashboard überhaupt anbieten zu können, müssen alle Daten zu einem Kunden zentral und in Echtzeit abrufbar sein. Zudem müssen die Daten aktuell gehalten werden.

Diese Anforderungen stellen eine Herausforderung für die Datenökonomie dar. Auch der Datenschutz ist hier ein sensibles Thema. Kundendaten müssen datenschutzkonform gespeichert und übertragen werden können. Die dafür notwendigen Investitionen sowie die Komplexität der technischen Umsetzung sind nicht zu unterschätzen. Besonders kleinere und mittelgroße Anbieter stehen vor potenziell existenziellen Problemen.

Wozu das alles?

Mit Fida stellt die EU den Verbraucher in den Mittelpunkt. Über das zu erstellende digitale Dashboard haben Kunden künftig die Möglichkeit, ausgewählte Daten mit Drittanbietern, beispielsweise anderen Banken, zu teilen und von diesen ein zugeschnittenes Alternativangebot zu erhalten.

Der Kunde behält dabei die volle Kontrolle. Er bestimmt, welche Daten mit wem geteilt werden oder welche auch explizit nicht. Durch Fida erhalten Kunden also mehr Transparenz und Vergleichbarkeit ihrer Produkte und deren Kosten – und somit mehr Macht.

Doch Fida soll neben Transparenz auch „Open Finance" vorantreiben und die digitale Transformation im Finanzsektor beschleunigen. Die Verordnung soll den Wettbewerb anregen, dem Endkunden den Zugang zu personalisierten Produkten erleichtern und die Grundlage für neue, datenbasierte Geschäftsmodelle und Produktinnovationen schaffen.

Fida könnte für weitere Konsolidierung im Bereich Finanzen sorgen

So könnte Fida die Konsolidierung des Finanzsektors vorantreiben. Mit sinkenden Barrieren wird es Kunden leichter gemacht, ihre Anbieter zu wechseln. Voraussichtlich wird die Richtung des Wechsels dabei weg von kleineren Unternehmen hin zu großen gehen.

Besonders in der Versicherungsbranche steht zu erwarten, dass sich die Zahl der Marktteilnehmer dadurch langfristig reduzieren könnte. Oder aber kleine und mittelständische Marktteilnehmer investieren massiv in ihren Datenhaushallt und in AI (Artificial Intelligence).

Gewinner von Fida: Vergleichsportale

Während traditionelle Finanzinstitute sich schmerzhafte Fragen stellen müssen, könnte eine eher fachfremde Branche als Profiteur dastehen: Vergleichsportale sind für Verbraucher fester Bestandteil vieler Kaufentscheidungen. Mit Fida könnten sie ihre Rolle auch im Finanzsektor weiter ausbauen. Sie könnten zu einer zentralen Schnittstelle zwischen Kunden und Finanzdienstleistern werden.

Fida ermöglicht es Drittanbietern, direkt auf die Daten von Banken oder Versicherungen zuzugreifen – natürlich nur mit Zustimmung des Kunden. Auch Vergleichsportale können sich als Drittanbieter registrieren lassen. Sie erhalten also eine völlig neue Grundlage, um Kunden aussagekräftige Vergleiche zu Konditionen bei Krediten, Brokerage oder Versicherungen bereitzustellen.

Da Fida die Wechselhürden senkt, dürften künftig mehr Kunden Vergleichsportale auch für sensiblere Finanzprodukte nutzen – und ihnen somit auch im Finanzsektor mehr Einfluss geben.

Ein struktureller Nachteil besteht für Vergleichsportale jedoch: Während sie Standardprodukte effizient vergleichen können, fehlt es ihnen an der Fähigkeit, individuellere Angebote zu erstellen – das jedoch ist erklärtes Ziel der Fida-Verordnung. Hier bieten sich Chancen für klassische Finanzinstitute – sofern sie denn bereit sind, in gute Tools und einen aufgeräumten Datenhaushalt als Basis zu investieren.

Strategischer Umgang mit Fida: Pflicht oder Kür?

So stellt sich für Unternehmen die Frage, wie sie Fida strategisch angehen. Soll die Verordnung lediglich als regulatorische Pflicht erfüllt werden? Oder soll sie genutzt werden, um sich zukunftsfähig aufzustellen? Egal wie die Frage beantwortet wird, klar ist: Fida zu erfüllen, wird Geld kosten. Unternehmen sollten bereit sein, den Anlass zu nutzen und langfristig ausgelegte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Fida wird nicht ohne einen guten Datenhaushalt und ein ausgereiftes Datenschutz-Management-System funktionieren. Diese wiederum sind die Grundlage, um Künstliche Intelligenz (KI) gewinnbringend einzusetzen – sowohl im Rahmen von Fida als auch darüber hinaus. Die schnelle und präzise Auswertung von Kundendaten, wie sie nötig ist, um zugeschnittene Alternativangebote zu machen, wird ohne den Einsatz von Künstlicher Intelligenz kaum möglich sein.

Fida: Gewinner, Verlierer und die Zukunft des Marktes

Fida bietet die Möglichkeit, die deutsche Finanzbranche grundlegend zu verändern. Der Druck auf kleinere und mittlere Finanzdienstleister wird signifikant steigen. Im Bankenbereich ist mit größeren Marktbewegungen zu rechnen. Doch die Verordnung bringt nicht nur viel Unruhe, sie bietet auch Chance für Unternehmen, ihre Marktposition durch strategische Investitionen zu stärken.

Wer Fida lediglich als regulatorisches Hindernis betrachten, riskiert, abgehängt zu werden. Wer hingegen die strategischen Potenziale erkennt und proaktiv handelt, kann Fida als Katalysator für Wachstum und Innovation nutzen. Die Entscheidung liegt bei den Marktteilnehmern – und die Zeit drängt.