Open Finance und Fida-Regulierung versprechen Großes: ein hypervernetztes Finanzdaten-Ökosystem, personalisierte Angebote, Finanzübersichten. Doch was wollen eigentlich die Kunden?

KPMG hat ermittelt Fida: Was Kunden von Open Finance erwarten – und wie Anbieter reagieren können

Mehr Transparenz und Wettbewerb bei Finanzprodukten - das verspricht die europäische Fida-Verordnung.

Ein hypervernetztes Finanzdaten-Ökosystem mit personalisierten Angeboten und vergleichenden Finanzübersichten von der Trading Plattform übers Girokonto bis zum Versicherungsportfolio – das verspricht Open Finance.

Technisch möglich ist das schon lange. Die europäische Financial Data Access Regulation (Fida) soll ab diesem Jahr nun für den regulatorischen Unterbau sorgen. Vorgesehen sind eine sichere, transparente und kostenfreie Bereitstellung von Finanzdaten mit Zustimmung der Kunden, ein klar geregelter Widerruf, ein uneingeschränkter Zugriff und die Zertifizierung von Datennutzern.

Open Finance – das fänden Verbraucher gut

Für die Finanzinstitute verspricht die Regulierung im selben Zuge neue Geschäftsmodelle und nie dagewesene Cross- und Upselling-Möglichkeiten. Doch was wollen eigentlich die Kunden?

Als konkreten Mehrwert verspricht Open Finance beziehungsweise Fida Verbrauchern eine integrierte Finanzübersicht – die vom Krypto-Wallet bis zur Altersvorsorge alles darstellt. Sie soll transparent zeigen: Wo gibt es Überschneidungen oder Lücken, Alternativen oder Wechselpotenzial? Kunden sollen das künftig auf den ersten Blick erkennen können – und zwar für alle ihre Finanzprodukte.

Doch welche Open-Finance-Angebote liefern diesen Mehrwert? Welche Tools und Services sind unentbehrlich für die Gunst der Verbraucher? Das hat die repräsentative KPMG-Studie „Open Finance und Fida im Retail-Geschäft“ untersucht. Die Untersuchung basiert auf Auskünften von 3.000 deutschen Privatkunden, durchgeführt wurde sie im Juni 2025.

Differenzierte Zielgruppen

Eine besonders interessante Zielgruppe für Open-Finance-Anbieter sind junge, einkommensstarke Kunden. Sie zeigen eine hohe Bereitschaft zur Datenfreigabe. Vor allem die Altersgruppe der 18- bis 44-Jährigen mit einem Haushaltsnettoeinkommen über 3.000 Euro ist interessiert und auch offen dafür, ihre Finanzdaten mit mehreren Finanzdienstleistern zu teilen. Diese Zielgruppe nutzt digitale Finanztools intensiv, zeigt eine große Wechselbereitschaft, erwartet dafür aber auch konkreten Mehrwert.

Insgesamt wären 54 Prozent der Befragten bereit, ihre Finanzdaten zu teilen. Jedoch machen es 34 Prozent von den jeweiligen Bedingungen abhängig. 17 Prozent stimmen uneingeschränkt zu, während 46 Prozent ihre Finanzdaten nicht teilen wollen. Diese Differenzierung unterstreicht: Open Finance ist ein Angebot, das gezielt auf die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen zugeschnitten sein muss.

Vertrauen ist Pflicht, Komfort entscheidend

Unter welchen Bedingungen würden Verbraucher nun ihre Daten freigeben? Drei Faktoren dominieren diese Entscheidung – generationenübergreifend: 78 Prozent der Befragten nennen hohe Datensicherheit, 69 Prozent verlangen, dass sie dafür keine Zusatzkosten haben sollten und für 68 Prozent ist Bedingung, dass der Anbieter vertrauenswürdig ist.

Entscheidend für Finanzdienstleister können in diesem Kontext Zusatzleistungen sein. Denn über solche können sie sich von der Konkurrenz abheben. Das rückt die Verbraucherkriterien in den Mittelpunkt, die Fida allerdings nicht vorschreibt: „Finanzen sind leichter zu managen“ (22 Prozent) und „Relevante Produktvorschläge“ (29 Prozent). Den höchsten Ausschlag zeigt der Faktor „Bessere Konditionen“ (insgesamt 43 Prozent). Insbesondere Kundinnen und Kunden zwischen 45 und 54 Jahren (52 Prozent) ist das wichtig.

Vor allem durch diesen Kundenwunsch nach konkretem finanziellem Mehrwert können sich Anbieter mit attraktiven Services, Vergleichsangeboten und Optimierungsmöglichkeiten profilieren.

Finanzen optimieren

Das bedeutet: Vertrauen ist zwar die Eintrittskarte in die Welt von Open Finance, doch erst Komfort und Nutzerfreundlichkeit entscheiden darüber, ob Kunden die Angebote tatsächlich in Anspruch nehmen. Anbieter, die beide Dimensionen glaubwürdig vereinen, können die Grundlage für neue Geschäftsmodelle mit aktiver Nutzung und langfristiger Kundenbindung schaffen.

Auch die Finanzoptimierung spielt für die Kunden eine wichtige Rolle: Versicherungsoptimierung (6,94 Punkte von 10), Anlagevorschläge (7,00) und die automatische Anpassung von Versicherungen an Lebensumstände (7,09) belegen, dass Kunden datenbasierte Empfehlungen und dynamische Anpassungen als echten Mehrwert empfinden.

Verbraucher haben ebenfalls großes Interesse daran, ihre Finanzen zu bündelt: Die Finanzübersicht erreicht mit 7,67 Punkten den höchsten Wert aller abgefragten Services. Auch der digitale Finanzpass (6,43) und die Integration von Krypto-Vermögen (5,59) werden als sinnvolle Ergänzungen wahrgenommen.

Renaissance der Hausbanken?

Eine Sonderrolle spielen klassische Filialbanken. Obwohl bei jungen Menschen der Trend zu Neobanken und Datenservices geht, genießen sie ein hohes Maß an Vertrauen seitens der Kunden. Daraus ergibt sich großes Potenzial: Die Banken können durch Sicherheit Vertrauen aufbauen und vom Trend des Data Sharing profitieren. Besonders für Filialbanken kann Fida daher in naher Zukunft der Türöffner für Open-Finance-Angebote sein. Denn die Verordnung schafft einen sicheren und standardisierten Zugang.

Anbieter, die frühzeitig in Aufklärung investieren und Mehrwertservices entwickeln, können sich heute strategisch positionieren und so Wettbewerbsvorteile sichern. ​Filialbanken sollten also ihre digitale Customer Journey optimieren, Fintechs hingegen vertrauensstiftende Maßnahmen ergreifen.

Die KPMG-Studie zeigt deutlich: Open Finance ist längst kein Nischenthema mehr. Vielmehr trifft das Thema auf eine breite Nachfrage – insbesondere bei der jungen, digitalaffinen und einkommensstarken Zielgruppe. Fida schafft erstmals einen verbindlichen Rahmen, der den Zugang zu Finanzdaten standardisiert, absichert und skalierbar macht. Und kann so der Startschuss zu einem interoperablen Finanzdatenökosystem sein.

Für Anbieter bedeutet das: Wer die steigende Nachfrage nach datenbasierten Services bedienen will, kommt an Fida nicht vorbei. Die Verordnung ist kein Selbstzweck, sondern ein strategischer Hebel – und der Schlüssel dazu, Open Finance vom Konzept in die Praxis zu überführen.

Vier mögliche Geschäftsmodelle

Welchen Weg zu neuen Open-Finance-Produkten Finanzdienstleister einschlagen, hängt in erster Linie von deren Willen zur Transformation ab. Fürs Geschäftsmodell gibt es vier Archetypen:

Der „Regulatory Follower“ beschränkt sich auf die rechtssichere und minimalinvasive Umsetzung der regulatorischen Anforderungen, ohne neue Geschäftsmodelle oder Produktinnovationen zu entwickeln. Sein Schwerpunkt liegt hier auf Compliance und Kostenminimierung. Änderungen an IT-Systemen nimmt er nur im notwendigen Umfang vor.

Der „Opportunistische Monetarisierer“ nutzt Fida pragmatisch zur Kommerzialisierung eingehender Datenabfragen. Er integriert externe Daten nicht in bestehende Beratungs- oder Vertriebsprozesse. Stattdessen konzentriert er sich auf die technische Optimierung, um Daten effizient und kostengünstig bereitstellen zu können. Vertrieb und Produktportfolio bleiben weitgehend unverändert.

Der „Process Optimizer“ nutzt Fida-Daten aktiv: Er integriert externe Daten in seine CRM-Systeme, lässt sie in seine Prozesse einfließen und optimiert so Beratungs- und Abschlussqualität, Produktanpassung und Service. Er beteiligt sich selektiv am Markt für relevante Data Sharing Schemes und nutzt KI vor allem, um für sich neue Verkaufschancen und bessere Prozessabläufe abzuleiten.

Der „Open Finance Champion“ sieht Fida als Hebel zur systematischen Transformation des gesamten Geschäftsmodells. Sein Ziel ist, vollintegrierte Allfinanz-Services anbieten zu können: umfassende Finanz-Dashboards, KI-basierte Finanzberatung und personalisierte Optimierungsvorschläge. Grundlegend dafür sind eine serviceorientierte Architektur, End-to-End-Datenstrategien und eine aktive Beteiligung an der Governance von Financial Data Sharing Schemes. Der Champion sichert sich Vertrauen, indem er Kundenanforderungen übererfüllt. Er positioniert sich als Innovationsführer im neuen Open-Finance-Ökosystem.

Fazit

Fida ist ein strategischer Wendepunkt für den Finanzsektor. Die Kunden sind grundsätzlich offen für Open-Finance-Angebote, doch sie erwarten klaren Mehrwert, Sicherheit und Komfort. Entscheidend für ein konsistentes Angebot in der Zukunft ist daher zunächst die Wahl des passenden Strategietyps. Anschließend sollte sich das Unternehmen konsequent daran ausrichten.

Je nach Intensität des gewählten Transformationsmodells sollten Institute sich möglichst früh strategisch positionieren, ihre Zielgruppen definieren und ihr Angebot klar auf diese ausrichten. Dabei ist es entscheidend, Kundenvertrauen als wichtigste Markteintrittsbedingung zu begreifen.

Darüber hinaus wird es hilfreich sein, Services mit konkretem Mehrwert zu entwickeln, deren Monetarisierung konsequent voranzutreiben und Geschwindigkeit als Erfolgsfaktor zu begreifen.