Während die Trilogverhandlungen zur europäischen Financial Data Access Regulation (Fida) andauern, macht sich die German Open Finance Charta (GOFC) mit konkreten Forderungen für das Projekt stark. Das Branchenbündnis hat ein Positionspapier veröffentlicht, das acht zentrale Empfehlungen für eine „praxisnahe, faire und innovationsfreundliche Ausgestaltung von Open Finance in Europa“ formuliert.

Die Gespräche zwischen EU-Kommission, Rat und Europäischem Parlament laufen seit April 2025. Dabei konzentrieren sich die Verhandlungen aktuell noch auf inhaltlich strittige Punkte, wie zum Beispiel den datenrechtlichen Anwendungsbereich von Fida.

Acht Empfehlungen

Die Charta-Mitglieder mahnen nun an, das Projekt mit Augenmaß umzusetzen. In ihrem Positionspapier empfehlen sie zum Beispiel, dabei stets schrittweise vorzugehen und sicherzustellen, dass auch kleinere Marktteilnehmer von der Regulierung profitieren könnten.

Die Forderungen der GOFC im Einzelnen:

Stufenweise Einführung : Praxisorientierung mit Pilotprojekten statt eines regulatorischen „Big Bang“

: Praxisorientierung mit Pilotprojekten statt eines regulatorischen „Big Bang“ Europaweit einheitliche Standards : Zertifizierte Schnittstellen- (API-)Strukturen, um eine technische Fragmentierung zu vermeiden

: Zertifizierte Schnittstellen- (API-)Strukturen, um eine technische Fragmentierung zu vermeiden Standardisierbare Finanzdaten : Daten sollten stets strukturiert und vergleichbar geteilt werden

: Daten sollten stets strukturiert und vergleichbar geteilt werden Klarere Definition der FISPs : Die Rolle und Bedeutung der „Financial Information Service Provider“ sollte klar definiert werden

: Die Rolle und Bedeutung der „Financial Information Service Provider“ sollte klar definiert werden Einfaches Identitäts- und Einwilligungsmanagement : Endnutzer sollten die unter Fida angepeilten Dashboards komplikationslos nutzen können

: Endnutzer sollten die unter Fida angepeilten Dashboards komplikationslos nutzen können Datenabruf beim Vertragspartner : Widersprüche durch doppelt vorliegenden Finanzdaten sind zu vermeiden

: Widersprüche durch doppelt vorliegenden Finanzdaten sind zu vermeiden Angemessene Vergütung : Wer Daten bereitstellt, sollte dafür fair und transparent vergütet werden

: Wer Daten bereitstellt, sollte dafür fair und transparent vergütet werden Zugang für kleine Marktteilnehmer: Auch Vermittler und Fintechs sollten die Möglichkeiten gleichermaßen wie große Akteure nutzen können

Breite Branchenunterstützung

Die German Open Finance Charta wurde Anfang März dieses Jahres ins Leben gerufen. Initiatoren sind der Verein Frida, der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung, der Votum Verband unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa, die Fondsgesellschaft Sauren mit Vorstand Andreas Beys und das Techquartier – Fintech Community Frankfurt. Seither haben sich laut Angaben der Mitglieder weitere sechs Initiativen und Verbände, 22 Unternehmen und 18 Einzelpersonen der Initiative angeschlossen.

Andreas Beys, Vorstand der Fondsgesellschaft Sauren, sieht in Fida einen „entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Europas Finanzbranche“. Eine praxisgerechte Umsetzung ermögliche es Finanzdienstleistern, „in Sachen Beratungsqualität einen riesigen Sprung zu machen – und gleichzeitig gänzlich neue, nutzenorientierte und deutlich individuellere Finanzdienstleistungen zu entwickeln“.

Der Vermittlerverband AfW erinnert an die Position der Finanzberater: „Daten sind der Schlüssel zur Finanzberatung der Zukunft. Fida muss deshalb sicherstellen, dass nicht nur große Konzerne, sondern auch kleine Marktteilnehmer unter Beibehaltung der Datenhoheit der Menschen fairen Zugang erhalten – nur so wird Open Finance wirklich offen“, sagt AfW-Vorstand Norman Wirth.

Dialog mit Politikern

Die Akteure der German Open Finance Charta bieten sich auch als Ansprechpartner für Politiker an, „von parlamentarischen Gesprächen über Praxis-Workshops bis hin zu Studienreisen zu Best Practices in Europa“. Man wolle mithelfen, „regulatorischen Anspruch und praktische Umsetzbarkeit sinnvoll zu verbinden“.

Die Fida-Verordnung zielt darauf ab, den Zugang zu Finanzdaten im EU-Binnenmarkt neu zu regeln und Open Finance zu etablieren.