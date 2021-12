Fidecum beruft Josef Schopf

Josef Schopf verstärkt zum 1. September das Portfolio-Managementteam von Fidecum. Außerdem beruft die Vermögensverwaltung den Diplom-Ökonom in den Vorstand.Schopf soll in naher Zukunft die Verantwortung für ein eigenes Aktienprodukt übernehmen. Er verantwortet Aktienfonds seit 1990. Seine Karriere begann er als Analyst bei Foreign Colonial in London. Danach war er für den Deutschen Investment Trust und anschließend zehn Jahre lang für Lupus Alpha in Frankfurt tätig.