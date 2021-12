Fidelity: Alfred Strebel geht

Alfred „Fredy“ Strebel, Schweiz-Chef bei Fidelity Worldwide Investments, verlässt Anfang 2014 das Unternehmen, wie das Schweizer Nachrichtenportal Finews berichtet. Demnach leitet der Österreich-Chef Adam Lessing zukünftig beide Märkte.Strebel war seit 1998 bei Fidelity tätig und verantwortete seit 2002 das Geschäft in der Schweiz. Zuvor war er bei Credit Suisse First Boston, Merrill Lynch und Bank Vontobel.Laut Finews wolle Strebel noch nicht verraten, wohin genau er wechsle. Fest stehe aber, dass er in der Branche bleibe. Hier wolle er „neue Herausforderungen“ annehmen.