Die Fidelity-Analysten bleiben für Risikoanlagen konstruktiv – doch die Phase, in der Anleger einfach auf ein anhaltend freundliches Marktumfeld setzen konnten, scheint vorbei.

Fed-Chef Kevin Warsh steht vor schwierigen Zinsentscheidungen: Worauf es bei der Portfolioausrichtung jetzt ankommt, zeigt die September-Ausgabe der „Global Asset Allocation Insights“ von Fidelity International.

Die globale Konjunktur läuft weiter. Allerdings verliert sie etwas an Schwung, zeigt die September-Ausgabe der Global Asset Allocation Insights von Fidelity International – und genau dieser Unterschied könnte für Anleger in den kommenden Monaten aktives Handeln entscheidend werden lassen.

Der „Fidelity Leading Indicator“ hat sich zuletzt abgeschwächt: Die Unterstützung durch die Fiskalpolitik dürfte in der zweiten Jahreshälfte zurückgehen, während die hohen Ölpreise die verfügbaren Einkommen der Verbraucher belasten. Von einem Einbruch der Weltwirtschaft kann allerdings keine Rede sein: Das Wachstum bewegt sich weiterhin auf einem vernünftigen Niveau, die Inflation normalisiert sich nach dem Iran-Schock, und vor allem die Unternehmensgewinne bleiben ein wichtiger Wachstumstreiber.

Risiko bleibt gefragt – aber nicht um jeden Preis

Fidelity bleibt grundsätzlich „risk-on“, allerdings mit geringerer Überzeugung als zuvor. Das ist mehr als eine sprachliche Nuance: Wenn die großen makroökonomischen Trends weniger eindeutig werden, gewinnt die Auswahl einzelner Märkte und Anlageklassen an Bedeutung.

Gerade Aktien profitieren weiterhin von der robusten Gewinnentwicklung. In einem Umfeld, in dem Wachstum verhaltener ausfällt und gleichzeitig die Bewertung vieler Märkte bereits ambitioniert ist, ist jedoch genaueres Hinsehen erforderlich. Nicht jede Region, nicht jeder Sektor und nicht jedes Unternehmen dürfte gleichermaßen von der anhaltenden Expansion profitieren. Damit rückt die gezielte Auswahl der Assets stärker ins Zentrum der Asset-Allokation.

Öl, Inflation und Geldpolitik bleiben wichtige Stellschrauben

Ein weiterer Faktor ist der Energiemarkt. Steigende Ölpreise könnten über höhere Kosten und eine geringere Kaufkraft der Verbraucher wieder stärker auf die Konjunktur durchschlagen. Zugleich hat sich der Inflationsausblick gegenüber dem unmittelbaren Schock nach dem Iran-Konflikt verbessert. Das eröffnet den Notenbanken grundsätzlich Spielraum für moderate Zinserhöhungen – allerdings bleibt der geldpolitische Kurs ein wichtiger Unsicherheitsfaktor.

Damit ergibt sich für Anleger eine schwierige Situation: Einerseits sprechen solide Unternehmensgewinne und eine weiterhin expandierende Weltwirtschaft für Risikoanlagen. Andererseits könnten höhere Energiepreise, eine nachlassende Wachstumsdynamik und politische Unsicherheiten die Schwankungen an den Märkten erhöhen.

Was bedeutet das für Anleger?

Die September-Ausgabe der Global Asset Allocation Insights von Fidelity International liefert wichtige Impulse, um Portfolios taktisch auf die nächste Marktphase vorzubereiten.

Geografische und sektorale Unterschiede dürften wieder stärker ins Gewicht fallen. Gleichzeitig gewinnt Diversifikation an Bedeutung, wenn die bisherigen Marktführer nicht mehr automatisch die besten Renditechancen bieten.

Nur für professionelle Anleger.

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Stand, soweit nicht anders angegeben: September 2026. MK17777