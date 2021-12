„Birthday Honours“ der Queen Fidelity-Chefin erhält Titel

Queen Elisabeth hat Fidelity-Chefin Anne Richards im Rahmen ihrer jährlich stattfindenden „Birthday Honours“ den Titel „Dame Commander of the Order of the British Empire“ verliehen. Das berichtet die britische Zeitung „The Times“.

Richards wurde für ihre Verdienste in der Finanzbranche sowie für Frauen, Bildung und Wissenschaft ausgezeichnet.

Richards hat knapp 30 Jahre Erfahrung in der Asset-Management-Branche, darunter als Portfoliomanagerin und Investmentchefin. Bei Fidelity ist sie seit 2018 tätig.