Nachfolge ungeklärt Fidelity-Chefin tritt zurück

Fidelity-Chefin Anne Richards tritt zurück. Laut einem Medienbericht möchte die Chefin der Fondsgesellschaft ihren Posten abgeben, ohne dass bereits ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin feststehe. Sie werde einstweilen im Amt bleiben und – sobald ihre Nachfolge geregelt ist - die Rolle einer Vize-Vorsitzenden einnehmen. Als solche werde sie sich um wichtige Geschäftsbeziehungen nach außen kümmern, heißt es in dem Bericht.

Bei Fidelity bestätigte man den bevorstehenden Abgang auf Anfrage von DAS INVESTMENT.

Richards kam 2018 vom Vermögensverwalter M & G zu Fidelity. Auch bei M & G war sie Unternehmenschefin gewesen. Zuvor war Richards außerdem für JP Morgan und Mercur tätig gewesen.

Richards hatte 2021 von Queen Elizabeth II. den Titel „Dame Commander of the Order of the British Empire“ verliehen bekommen. Die Auszeichnung galt ihren Verdiensten in der Finanzbranche und den Bereichen Gleichstellung von Frauen sowie Bildung und Wissenschaft. Mehrfach hat die Fidelity-Chefin in der Vergangenheit auf die männlich dominierte Kultur in der Finanzbranche hingewiesen.

Bei Fidelity lobt man die Tätigkeit der seit fünf Jahren an der Spitze stehenden Richards. „Sie erzielte bedeutende Fortschritte beim Aufbau eines vielfältigeren und integrativeren Arbeitsplatzes und führte Initiativen wie erweiterten Elternurlaub, Pflegeurlaub und dynamisches Arbeiten an, um sicherzustellen, dass wir gut positioniert sind, um Talente in einer post-pandemischen Welt anzuziehen und zu halten", sagt Fidelity-International-Vorsitzende Abby Johnson.

Fidelity International wurde 1969 als global tätiger Arm von Fidelity Investments – dem auf die USA fokussierten Mutterkonzern – gegründet. Seit 1992 ist die Fondsgesellschaft auch in Deutschland vertreten. Hier beschäftigt das Haus nach eigener Auskunft 450 Mitarbeiter und betreut 61,3 Milliarden Euro Kundenvermögen, davon 30,6 Milliarden Euro in Fonds. Mit der FIL Fondsbank betreibt Fidelity außerdem eine der großen deutschen Fondsbanken. International managt Fidelity umgerechnet rund 4 Billionen Euro.