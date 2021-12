Fidelity International 07.12.2016 Lesedauer: 6 Minuten

Fidelity CIO- und Multi-Asset-Ausblick Aktienmärkte dürften 2017 von mehr Wachstum und Inflation profitieren

Optimismus ja, Euphorie nein. Donald Trump als US-Präsident dürfte die Aktienmärkte 2017 am meisten beeinflussen. Eine Umkehr am Rentenmarkt ist nicht zu erwarten. Was für Anleger im Jahr 2017 entscheidend wird, bringen die Chef-Investmentstrategen von Fidelity International in einer Zusammenschau auf den Punkt.