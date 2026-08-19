In den letzten Jahren gehörten Schwellenländer-ETFs nicht gerade zu den Lieblingen der Anlegerinnen und Anleger. Über eine starke Kursentwicklung, vor allem bei asiatischen Technologiewerten, ist das Interesse der Marktteilnehmer jedoch zurückgekehrt. Dabei profitiert der Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF (ISIN: IE00BYSX4739 ) von einem positiven wirtschaftlichen Umfeld und von seiner konsequenten Ausrichtung auf profitable Qualitätsunternehmen mit attraktiven Dividendenrenditen.

Auf Sicht von zwölf Monaten erzielte der ETF einen Wertzuwachs von über 40 Prozent. Über drei Jahre summiert sich die Wertsteigerung sogar auf rund 90 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Rendite von knapp 30 Prozent.

Verantwortlich dafür waren mehrere Faktoren: Zum einen hellte sich das konjunkturelle Umfeld in vielen Schwellenländer auf. Darüber hinaus profitierten Korea, Taiwan und Teile Südostasiens von einem strukturellen Wachstum, zunehmenden Investitionen in digitale Infrastruktur und einer stärkeren Verlagerung globaler Lieferketten.

Nicht alle Aktien waren Gewinner

Die starke Gesamtperformance bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche Titel gestiegen sind. Ein erheblicher Teil der Wertentwicklung konzentriert sich auf besonders erfolgreiche Unternehmen. Zu den auffälligsten Gewinnern der vergangenen Monate gehörten Technologieunternehmen aus Taiwan und Südkorea, sowie verschiedene Konsum-, Finanz- und Kommunikationswerte. Einige Technologieunternehmen verzeichneten ihre deutlichen Kursanstiege vor allem im Zuge der KI-Euphorie.

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Obwohl es sich nicht um einen klassischen Technologie-ETF handelt, enthält der Fonds zahlreiche Unternehmen, die direkt oder indirekt vom weltweiten KI-Boom profitieren. So macht der Technologiesektor mit mehr als 40 Prozent Gewichtung derzeit den größten Anteil im Index aus. Zu den wichtigen Technologieunternehmen gehören:

Samsung Electro-Mechanics

Mediatek

Elite Material

Samsung SDS

Delta Electronics

Taiwan und Südkorea gelten als die Schlüsselregionen der globalen Halbleiterindustrie. Unternehmen aus diesen Ländern profitieren von der steigenden Nachfrage nach Hochleistungschips für Rechenzentren, KI-Anwendungen und Cloud-Infrastrukturen.

Die Besonderheiten der Quality-Income-Strategie

Der Fidelity-ETF bildet den Fidelity Emerging Markets Quality Income Index vollständig physisch nach. Dieser verfolgt einen besonderen Ansatz: Gesucht werden große und mittelgroße Unternehmen aus den Schwellenländern, die sowohl attraktive Dividendenrenditen als auch ausgeprägte Qualitätsmerkmale aufweisen können.

Bei der Titelauswahl spielen folgende Kriterien eine Rolle:

hohe und nachhaltige Dividendenrendite

stabile Profitabilität

starke Bilanzqualität

solide Cashflows

hohe Kapitalrenditen

nachhaltige Ertragskraft

Die Profitabilität gilt dabei als ein zentrales Auswahlkriterium. Fidelity will vermeiden, dass reine Dividendenjäger in Unternehmen investieren, deren hohe Ausschüttungen möglicherweise nicht nachhaltig sind. Stattdessen sollen Unternehmen ausgewählt werden, die ihre Dividenden langfristig aus operativer Stärke finanzieren können.

Ein weiteres Merkmal der Strategie ist die weitgehende Neutralität gegenüber Branchen. Die Indexmethodik sieht vor, eine ausgewogene Sektorstruktur zu erhalten und extreme Konzentrationen zu vermeiden. Der Index unterscheidet sich daher auch deutlich von vielen klassischen Dividendenstrategien, die oft stark in Finanz- oder Energieaktien konzentriert sind. Basierend auf dem aktiven Research von Fidelity wurden zuletzt rund 145 Titel aus einem Universum von mehr als 1.000 Unternehmen selektiert. Dabei bleibt die Diversifikation über Einzeltitel, Länder und Branchen erhalten.

Wie attraktiv sind die Bewertungen?

Die Bewertungen der Unternehmen erscheinen trotz der starken Kursentwicklung weiterhin moderat. Die Portfoliokennzahlen weisen auf ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 15 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von rund 2,0 hin, bei einem langfristig geschätzten Gewinnwachstum von mehr als 12 Prozent. Damit bewegen sich die Unternehmen insgesamt auf einem Niveau, das weder stark überteuert noch außergewöhnlich günstig wirkt.

Gerade im Vergleich zu vielen US-Technologieunternehmen bleiben zahlreiche Schwellenländeraktien weiterhin sehr attraktiv bewertet. Gleichzeitig verfügen viele Unternehmen über solide Margen, hohe Kapitalrenditen und robuste Bilanzen. Die Dividendenrendite des Portfolios beträgt rund 3,7 Prozent.

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Der im September 2019 in Irland aufgelegte ETF ist mit laufenden Gesamtkosten (TER) von 0,50 Prozent pro Jahr ausgestattet und weist ein Fondsvermögen von gut 150 Millionen Euro auf. Die Erträge werden vierteljährlich im Februar, Mai, August und November ausgeschüttet.

Mittelweg für Anleger

Der Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF bietet einen interessanten Mittelweg zwischen klassischem Schwellenländerinvestment und Dividendenstrategie. Die starke Wertentwicklung der vergangenen zwölf Monate wurde vor allem von asiatischen Technologieunternehmen, dem KI-Boom und einer verbesserten wirtschaftlichen Dynamik in wichtigen Schwellenländern getragen. Gleichzeitig sorgt der Fokus auf Profitabilität und Qualitätsmerkmale dafür, dass nicht einfach nur die höchsten Dividendenzahler ins Portfolio gelangen, sondern finanziell solide Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen.

Für Anlegerinnen und Anleger, die ihre Abhängigkeit von den hoch bewerteten US-Märkten reduzieren und zugleich von Wachstum, Dividenden und Digitalisierung in den Schwellenländern profitieren möchten, kann der ETF deshalb eine interessante Depotbeimischung sein.