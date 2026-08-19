40 Prozent plus: Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF im Check
In den letzten Jahren gehörten Schwellenländer-ETFs nicht gerade zu den Lieblingen der Anlegerinnen und Anleger. Über eine starke Kursentwicklung, vor allem bei asiatischen Technologiewerten, ist das Interesse der Marktteilnehmer jedoch zurückgekehrt. Dabei profitiert der Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF (ISIN: IE00BYSX4739) von einem positiven wirtschaftlichen Umfeld und von seiner konsequenten Ausrichtung auf profitable Qualitätsunternehmen mit attraktiven Dividendenrenditen.