Im strategischen Kern verbindet der Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF (ISIN: IE00BYSX4739 ) drei zentrale Bausteine einer modernen Aktienstrategie: Investitionen in die aufstrebenden Schwellenländer („Emerging Markets“), Berücksichtigung des Qualitätsfaktor („Quality“) und einen Fokus auf regelmäßige Erträge („Income“). Damit hebt sich der ETF deutlich von klassischen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Schwellenländer-ETFs ab – und trifft den Nerv vieler Anlegerinnen und Anleger, die in volatilen Märkten auf Stabilität und regelmäßige Ausschüttungen setzen.

Der im September 2019 in Irland aufgelegte ETF bildet den Fidelity Emerging Markets Quality Income Index vollständig physisch nach, der gezielt große und mittelgroße Unternehmen auswählt, die hohe Dividendenrenditen mit starken fundamentalen Kennzahlen kombinieren.

Im Fokus stehen dabei Unternehmen mit hoher Profitabilität und stabilen Gewinnen, soliden Bilanzen (geringe Verschuldung) und attraktiver Dividendenpolitik.

Der Quality-Faktor basiert klassisch auf Kennzahlen wie hoher Eigenkapitalrendite, stabilen Gewinnen und geringer Verschuldung. Kombiniert mit Income entsteht ein Ansatz, der nicht nur auf Wachstum, sondern auf nachhaltige und berechenbare Erträge abzielt.

Ziel der Kombination

Während klassische Schwellenländer-Indizes stark von zyklischen oder staatsnahen Konzernen geprägt sind, filtert der Quality-Income-Ansatz gezielt die robusteren Geschäftsmodelle heraus. Dadurch soll unter anderem die Volatilität reduziert werden, die Ertragsqualität verbessert werden und langfristig eine robustere Renditestruktur entstehen.

Leistungsfähigkeit und Marktumfeld

Quality-Income-Aktien können ihre Stärke vor allem in Marktphasen ausspielen die von erhöhter Unsicherheit, schwankenden Zinsen, konjunktureller Abkühlung und anhaltend hoher Volatilität gekennzeichnet sind.

Qualitätsstrategien gelten nicht nur dann als besonders widerstandsfähig, sie haben historisch über lange Zeiträume auch eine stabile Outperformance gezeigt, da sie von der besseren Gewinnstabilität profitieren. In spekulativen Marktphasen hingegen – wenn schwächere, hochverschuldete oder wachstumsgetriebene Titel dominieren – können Quality-Strategien temporär hinterherhinken.

Der Blick ins Portfolio

Aus dem Universum von mehr als 1.000 Unternehmen werden für den ETF regelmäßig rund 140 Titel selektiert. Einmal jährlich wird ein Rebalancing vorgenommen. Zu den größten Einzeltiteln zählen derzeit:

Samsung Electro-Mechanics

Mediatek

Leeno Industrial

DB Hitek

Delta Electronics

Auffällig ist die hohe Gewichtung von Technologie- und Industriewerten aus Asien – insbesondere Südkorea und Taiwan –, die oft durch starke Bilanzen und stabile Cashflows überzeugen. Besonders hervorzuheben sind dabei Halbleiter- und Technologiewerte, die zuletzt überdurchschnittlich stark zulegen konnten und gleichzeitig stabile Margen und Dividenden aufweisen.

Outperformance gegenüber MSCI Emerging Markets?

Langfristig ist eine Outperformance gegenüber klassischen Emerging Markets-Indizes möglich – aus mehreren Gründen:

Bessere Kapitalallokation: Qualitätsunternehmen investieren effizienter Stabileres Gewinnwachstum: geringere Schwankungen Risikoreduktion: weniger Insolvenzen und Drawdowns Dividenden als Renditetreiber: kontinuierlicher Cashflow

Zwar kann der klassische MSCI Emerging Markets in Boomphasen stärker steigen – vor allem dann, wenn riskantere Titel gefragt sind –, doch über den Zyklus hinweg zeigen Quality-Strategien häufig eine überlegene risikoadjustierte Rendite.

So legte der Fidelity ETF über drei Jahre um rund 97 Prozent an Wert zu, das entspricht einer jährlichen Rendite von gut 25 Prozent. Das Fondsvolumen beträgt rund 185 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei akzeptablen 0,50 Prozent pro Jahr.

Stabilisierende Beimischung

Der vierteljährlich ausschüttende Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF ist mehr als ein klassischer Schwellenländer-ETF. Er kombiniert wachstumsstarke Regionen mit defensiven Qualitätsmerkmalen und attraktiven laufenden Erträgen. Als stabilisierende Beimischung für globale Aktienportfolios oder als Einstieg in Schwellenländer mit reduziertem Risiko eignet sich der ETF besonders gut.

Anlegerinnen und Anleger können die Chancen der aufstrebenden Schwellenländer nutzen und sich durch die Ausschüttungen gleichzeitig regelmäßige Einkommensströme sichern. In einer Welt wachsender geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Märkte zeigt sich: Qualität und Income sind keine Gegensätze – sondern bieten eine überzeugende Kombination für einen langfristigen Anlageerfolg.