Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF im Check
Im strategischen Kern verbindet der Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF (ISIN: IE00BYSX4739) drei zentrale Bausteine einer modernen Aktienstrategie: Investitionen in die aufstrebenden Schwellenländer („Emerging Markets“), Berücksichtigung des Qualitätsfaktor („Quality“) und einen Fokus auf regelmäßige Erträge („Income“). Damit hebt sich der ETF deutlich von klassischen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Schwellenländer-ETFs ab – und trifft den Nerv vieler Anlegerinnen und Anleger, die in volatilen Märkten auf Stabilität und regelmäßige Ausschüttungen setzen.