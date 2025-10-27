Die Fondsgesellschaft Fidelity International führt Vertriebseinheiten zusammen und schafft eine neue Position im deutschen Führungsteam. Zwei Altbekannte besetzen die zwei Stellen.

Ulrich Sponer und Bettina Bosch rücken innerhalb des deutschen Führungsteams auf neue Positionen.

Die Fondsgesellschaft Fidelity International stellt ihr deutsches Führungsteam intern neu auf. Zum 27. Oktober wird Ulrich Sponer Leiter des deutschen Wholesale-Geschäfts (Head of Wholesale Germany) und Bettina Bosch zur Leiterin Versicherungen und Family Offices (Head of Insurance and Family Offices). Beide berichten wie bisher an Stefan Kuhn, Head of Central Region.

Zusammenführung der Vertriebseinheiten

Die neue Rolle Sponers beinhaltet die Leitung der zusammengeführten Fund Seller- und Fund Buyer-Teams. Die Fund Seller-Einheit koordinierte bisher das Geschäft mit Banken, Versicherungen, Finanzberatern und Fondsplattformen. Die Fund Buyer-Einheit betreute Großkunden wie Dachfonds, Vermögensverwalter und Family Offices.

Sponer leitet bereits seit 2019 das deutsche Fund Seller-Geschäft von Fidelity. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung. Vor seinem Wechsel zu Fidelity war er bei Allianz Global Investors als Leiter des Key Account Managements Banken für die Vertriebsaktivitäten mit großen Privatbanken verantwortlich. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in der Zentrale der Commerzbank inne, unter anderem für die Produkteinführung und -steuerung im Privatkundengeschäft.

Neue Position für strategische Kundensegmente

Bosch übernimmt die neu geschaffene Position als Leiterin Versicherungen und Family Offices. Sie ist seit 2017 bei Fidelity tätig. Zunächst arbeitete sie als Associate Director im institutionellen Geschäft, bevor sie im Januar 2020 in die Fund Buyer-Einheit wechselte, die sie seit Juli 2020 leitete.

Vor ihrer Tätigkeit bei Fidelity war Bosch Vizepräsidentin bei der Credit Suisse in Frankfurt am Main und arbeitete im Bereich Fixed Income Sales (Rates) für deutsche und österreichische institutionelle Anleger mit Schwerpunkt Bank Treasuries und Asset Manager.

Das Unternehmen begründet die Entscheidung damit, dass es den Erfolg seines deutschen Wholesale-Geschäfts weiter ausbauen wolle. Gleichzeitig wolle es sich verstärkt Zielgruppen widmen, die über die bisherigen Kundensegmente hinausgehenden und die dafür nötigen Ressourcen gezielt einsetzen.

Über Fidelity International

Fidelity International bietet weltweit Anlagelösungen, Investmentdienstleistungen und Altersvorsorgeberatung für über 2,8 Millionen Kunden. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 899 Milliarden Euro und ist in mehr als 25 Ländern aktiv.

In Deutschland ist Fidelity seit 1992 vertreten, beschäftigt über 450 Mitarbeiter und betreut ein Kundenvermögen von rund 77,1 Milliarden Euro. Unter seinem Dach vereint das Unternehmen eine führende Fondsgesellschaft und mit der FFB eine der größten unabhängigen Fondsbanken mit insgesamt rund 9.800 Fonds und 1.000 ETFs von etwa 260 Anbietern.