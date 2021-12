Redaktion 18.06.2015 Lesedauer: 1 Minute

Fidelity European Growth Matt Siddle: „Europäische Firmen haben einen Wettbewerbsvorteil“

In einem aktuellen Marktkommentar rät Fidelity-Manager Matt Siddle in Europa zum Kauf zyklischer Unternehmen: Sie seien im Vergleich zu defensiven Aktien günstiger, und die Gewinne zögen stärker an. Zugekauft hat Siddle in den vergangenen Monaten unter anderem SAP, aber auch verschiedene Medizintechnik- und Energiewerte.