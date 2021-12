Redaktion 14.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Fidelity European Growth Matt Siddle: „Wir setzen weiter auf Qualität“

In einem Interview mit SJB Fonds-Skyline erläutert Fidelity-Manager Matt Siddle die aktuelle Positionierung seines Fonds und sagt, was ihm an Unternehmen wie VW, SAP und Novo-Nordisk gefällt.