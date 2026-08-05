Oliver Dreiskämper und Alexander Heynen sind ab sofort die neuen Generalbevollmächtigten der Fidelity-Tochter FFB.

Oliver Dreiskämper (li.) und Alexander Heynen sind die neuen Generalbevollmächtigten der FFB.

Die unabhängige Investmentplattform FFB (FIL Fondsbank), eine Tochter von Fidelity International, hat Oliver Dreiskämper und Alexander Heynen mit sofortiger Wirkung zu Generalbevollmächtigten berufen.

Dreiskämper: Produkt und digitale Transformation

Vor seinem Wechsel zu Fidelity im Januar 2020 war Dreiskämper bei der Deutschen Bank für den Robo-Advisor Robin sowie die Online-Brokerage-Plattform Maxblue zuständig. Bei Fidelity übernahm er zunächst die Produktverantwortung für die digitale Vermögensverwaltung Fidelity Wealth Expert. Seither ist er in verschiedenen Führungsfunktionen bei Fidelity tätig.

Anfang 2025 übernahm Dreiskämper die Leitung des Bereichs Proposition, Product and Change für den deutschen Markt. In dieser Funktion verantwortet er das Produktangebot der FFB für Privatkunden sowie die Weiterentwicklung agiler Arbeitsweisen.

Heynen: Compliance und Risikomanagement

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Heynen wechselte im Juli 2026 zu Fidelity und leitet künftig die Bereiche Compliance, Geldwäscheprävention und Third-Party Risk Management der FFB. Zuvor war er seit Oktober 2025 Chief Risk Officer und Prokurist bei Ökoworld, wo er die Ressorts Risikomanagement, Compliance und Recht verantwortete. Davor war der gelernte Bankkaufmann als Senior Manager und Prokurist im Bereich Governance, Risk & Compliance bei PwC Deutschland tätig.

Jan Schepanek, Sprecher der Geschäftsführung, hatte das Führungsteam der FFB zuletzt bereits um einen weiteren Geschäftsführer, Matthias Weiß, erweitert. Die Personalie reiht sich damit in eine Serie von Personalentscheidungen bei Fidelity Deutschland ein.