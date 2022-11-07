Von Lyxor AM Fidelity hat neuen ETF-Vertriebschef für die Dach-Region

Tim Breitbach wechselt von Lyxor International Asset Management zu Fidelity International. In seiner neuen Funktion wird er den ETF-Vertrieb für die Dach-Region verantworten.

Tim Breitbach ist neu bei Fidelity International: Zukünftig ist er für den ETF-Vertrieb in der Dach-Region verantwortlich.

Tim Breitbach wechselt als Leiter ETF-Vertrieb (Head of ETF Distribution) für Deutschland, Österreich und die Schweiz zu Fidelity International (Fidelity). Mit Sitz in Kronberg soll er das ETF-Geschäft weiter vorantreiben und eng mit den lokalen Vertriebsteams zusammenarbeiten. Er berichtet an Stefan Kuhn, Leiter des ETF-Vertrieb in Europa.

„Fidelity ist bereits seit 2017 mit eigenen aktiven ETFs am Markt präsent und hat sich seitdem sukzessive weiterentwickelt. Das gilt einerseits für Produkte, wo wir unser Angebot auf mittlerweile 17 aktive ETFs erweitert haben. Es unterstreicht unsere Ambitionen, dass wir nun auch personell weiterwachsen und Tim Breitbach für unser ETF-Team gewinnen konnten“, kommentiert Kuhn.

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Breitbach verfügt über langjährige Erfahrung im ETF-Bereich. Vor seinem Wechsel war er zuletzt bei Lyxor International Asset Management (Lyxor AM) tätig, bei dem er den Vertrieb an institutionelle Kunden in Deutschland, Österreich und Osteuropa leitete. Davor war er bei der Commerzbank im institutionellen Derivate-Sales für deutsche und osteuropäische Kunden aktiv.