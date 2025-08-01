Christina Weiss wechselt von Natixis zu Fidelity und übernimmt dort eine neu geschaffene Position. Sie soll das deutsche Liquiditätsgeschäft aufbauen und weiterentwickeln.

Fidelity International hat Christina Weiss zur Head of Liquidity Solutions ernannt. In der neu geschaffenen Position wird sie den Aufbau des Liquiditätsgeschäfts in Deutschland verantworten. Weiss soll Cash- und Geldmarkt-Lösungen sowie Treasury Services weiterentwickeln.

Die neue Liquiditätschefin kommt von Natixis Investment Managers, wo sie zuletzt in gleicher Position tätig war. Zuvor arbeitete Weiss bei Amundi Investment Solutions und der DWS, wo sie institutionelle Investoren im Liquiditätsbereich betreute. Ihre Laufbahn begann sie im Asset & Wealth Management der Deutschen Bank.

Weiss studierte Wirtschaftswissenschaften und International Management. Susanna Wooders, Deutschlandchefin von Fidelity, begründet die Ernennung mit der steigenden Nachfrage nach Liquiditätslösungen.