Erfahrenes Duo Fidelity holt zwei Multi-Asset-Manager

Fidelity International stellt mit Talib Sheikh und Mario Baronci ein Experten-Duo für sein Multi-Asset-Team ein. Zugleich kündigt der US-Asset-Manager an, dass Eugene Philalithis, Portfoliomanager und aktuell Leiter des Bereichs Multi Asset Investment Management, 2024 in Ruhestand gehen wird.

Talib Sheikh soll im Laufe des Jahres bei Fidelity als leitender Portfoliomanager für Multi-Asset-Income-Strategien starten und Philalithis nachfolgen. Philalithis wird dem Unternehmen demnach als Senior Berater erhalten bleiben.

Sheikh wird unter anderem den Flaggschiff-Multi-Asset-Income-Fonds Fidelity Global Multi Asset Income (ISIN: LU0905233846) managen. Die beiden Co-Portfoliomanager George Efstathopoulos und Becky Qin sollen ihn dabei unterstützen.

Sheikh mit einem Vierteljahrhundert Multi-Asset-Erfahrung

Sheikh hat fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in der Investmentbranche und kommt von Jupiter Asset Management, wo er die Multi-Asset-Strategien verantwortet hat. Zuvor war Sheikh Direktor und Portfoliomanager bei JP Morgan Asset Management, wo er ebenfalls das Multi-Asset-Geschäft mit aufgebaut hat.

Um diese Pläne zu unterstützen, hat Fidelity nach eigenem Bekunden Mario Baronci als Portfoliomanager eingestellt, der im Herbst starten soll. Baronci soll von Italien aus arbeiten und seinen Fokus auf Anlagestrategien mit Kapitalerhalt legen. Zuvor führte er knapp zehn Jahre den Multi-Asset-Bereich bei Quaestio Capital Management. Davor wirkte Baronci bei Sella Gestioni als Chef des Bereichs Multi Manager und Fixed Income.

Henk-Jan Rikkerink, Leiter Solutions und Multi Asset bei Fidelity International, erklärt: „In den vergangenen zwei Jahren haben wir im Geschäftsbereich Solutions und Multi Asset unsere Investmentkapazitäten weiterentwickelt und damit die Grundlage für ein flexibleres und skalierbares Geschäft geschaffen. Wir haben unser Instrumentarium erweitert, einschließlich der Breite der Instrumente und Anlageklassen sowie der Bausteine für die Implementierung."