Über Arbeitgeber will Fidelity International das Altersvorsorgedepot in die Breite bringen. Der Vermögensverwalter wirbt zudem um Berater und um Privatkunden.

Susanna Wooders: „Wir würden es gut finden, wenn die Zahnarztpraxis von nebenan sich an das Altersvorsorgedepot andocken kann“

„Das ist ein komplett neues Ökosystem, das die Branche gerade erst aufbaut“

Fidelity International nimmt beim Altersvorsorgedepot (AVD) einen zusätzlichen Vertriebsweg ins Visier: den Arbeitsplatz. Der Vermögensverwalter führt nach Angaben von Deutschlandchefin Susanna Wooders bereits Gespräche mit Unternehmen, die ihren Mitarbeitern neben der betrieblichen Altersvorsorge Zugang zu einem AVD ermöglichen wollen.

„Wir gehen regelmäßig in Betriebe und klären auf zum Thema betriebliche Altersvorsorge“, sagt Wooders. Und weiter: „Dann nehmen wir jetzt natürlich die private Altersvorsorge mit.“

Damit versucht Fidelity, zwei Welten zu verbinden, die bislang weitgehend getrennt sind: private und betriebliche Altersvorsorge (BAV). Das Unternehmen kennt die Arbeitgeberseite gut. Seit rund 20 Jahren bietet Fidelity in Deutschland BAV an.

Die Idee ist nicht, Beiträge aus der betrieblichen Altersvorsorge ins AVD umzuleiten. Wooders argumentiert mit einem zusätzlichen Vorsorgetopf. Beschäftigte könnten über den Arbeitgeber leichter an das private AVD herangeführt werden und dessen staatliche Förderung nutzen.

Fidelity könnte dabei die gesamte Wertschöpfungskette übernehmen. Neben dem Investmentmanagement verfügt die Gesellschaft mit der Fondsplattform FFB über die Infrastruktur zur Administration der Konten. Auch organisiere Fidelity den Zertifizierungsprozess der Produkte mit der Aufsichtsbehörde, erklärt Wooders.

Preisabschläge bei größeren Unternehmen denkbar

Wie umfangreich Fidelity für einen Arbeitgeber tätig wird und welche Kosten dabei entstehen, soll individuell vereinbart werden. Bei großen Unternehmen mit vielen Beschäftigten gebe es mehr Spielraum bei der Preisgestaltung.

Wie weit die Verknüpfung von BAV und Altersvorsorgedepot gehen kann, hängt allerdings von der Politik ab. Auch wie das steuer- und sozialversicherungsrechtlich ausgestaltet werden könnte – etwa über eine Form der Entgeltumwandlung –, ist noch offen. Solange diese regulatorischen Fragen ungeklärt sind, ist das Altersvorsorgedepot in der dritten Säule als Brücke speziell für kleine und mittlere Unternehmen, die bislang keine aufwendige BAV-Struktur unterhalten, interessant.

Fidelity-Altersvorsorgedepot: 0,35 bis 1,35 Prozent laufende Kosten

Neben den Arbeitgebern richtet sich Fidelity an Berater und direkt an Privatkunden. Beide Zielgruppen können über die hauseigene Fondsplattform FFB ein Altersvorsorgedepot abschließen. Beim Standarddepot nennt sie Kosten von 0,35 Prozent für Selbstentscheider und 0,75 Prozent bei Abschluss über einen Berater. Die Differenz von 0,4 Prozentpunkten entfällt auf die Vergütung des Beraters.

Für umfangreichere Nichtstandardlösungen nennt sie 1,35 Prozent. Dort sollen unter anderem ein noch aktiveres Management, zusätzliche Fonds und ein individuellerer Gleitpfad zum Einsatz kommen. Der Berater erhalte bis zu 0,75 Prozentpunkte. „Der Berater berät und diese Leistung muss dann auch fair vergütet werden“, sagt Wooders.

Im Laufe des ersten Halbjahres 2026 weitere Anbieter auf FFB

Die FFB soll dabei nicht auf Fidelity-Produkte beschränkt bleiben. Geplant sind im ersten Halbjahr 2027 neben eigenen Lösungen auch kuratierte Altersvorsorgedepots anderer Asset Manager. Fidelity wird zudem mit Fonds Finanz und weiteren Maklerpools im Vorsorgedepot Standard und Vorsorgedepot Plus kooperieren. Weitere Anbieter werden noch bekannt gegeben. Sie sollen am Markt etabliert sein und Produkte mit einer ähnlichen Kostenstruktur anbieten.

Anders als im Standard- und Individualprodukt mit ausschließlich Fidelity-Fonds können Berater im Altersvorsorgedepot Select weitgehend zwischen Fonds wählen. Voraussetzung ist, dass diese Produkte zuvor zertifiziert worden sind und somit auf der Fondsplattform zugelassen werden. Die Kosten sollen lösungsabhängig ausfallen und stehen noch nicht fest.

Damit positioniert Fidelity das Altersvorsorgedepot weniger als einzelnes Anlageprodukt: Der Konzern kann Investment, Administration und Zertifizierung aus einer Hand anbieten. Und er will das AVD über Berater, direkt an Kunden und künftig auch über Arbeitgeber zugänglich machen.