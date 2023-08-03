Personalie Fidelity International ernennt neuen Nachhaltigkeitschef

Fidelity International ernennt Jenn-Hui Tan zum Nachhaltigkeitschef. Er wird die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens leiten und sowohl das Team für nachhaltiges Investieren als auch das CSR-Team überwachen.

Fidelity International hat Jenn-Hui Tan zum neuen Nachhaltigkeitschef (Chief Sustainability Officer, CSO) ernannt. Tan, der zuvor die Position des Global Head of Stewardship & Sustainable Investing bei Fidelity innehatte, wird in seiner neuen Rolle die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens verantworten.

Tan wird in der neu geschaffenen Position sowohl die Strategie als auch ihre Umsetzung leiten und den Nachhaltigkeitsbereich des Unternehmens steuern. Darüber hinaus wird er weiterhin das Team für nachhaltiges Investieren bei Fidelity leiten. Zusätzlich wird das Team für Corporate Social Responsibility (CSR) an ihn berichten. Mit dieser neuen Struktur strebt Fidelity eine konsistente Governance seines Nachhaltigkeitsansatzes über Unternehmens- und Kundenbereiche hinweg an.

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Jenn-Hui Tan kam 2007 von Norton Rose Fulbright zu Fidelity International, wo er als Jurist für Unternehmensfinanzierungen tätig war und Kapitalmarkt- und M&A-Transaktionen beriet. Er hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der University of Durham. 2019 wurde er bei Fidelity zum Global Head of Stewardship & Sustainable Investing ernannt.