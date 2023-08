Über 35 Milliarden Euro verwaltet die FIL Fondsbank, bietet Finanzberatern, Banken und Vermögensverwaltern hierzulande Zugang zu Fonds. Nun steht die Plattform möglicherweise vor einem Verkauf, wie Bloomberg (Bezahlschranke) vermeldet. Demnach sucht Fidelity International als Eigentümer einen möglichen Interessenten für die FIL Fondsbank. Dafür arbeitet das Unternehmen mit der Investmentbank Rothschild zusammen.

Als Käufer kommen laut des Medienberichts etwa andere Anbieter für entsprechende Plattformen genauso infrage wie Private-Equity-Fonds. Der Verkaufsprozess befinde sich zudem in einem frühen Stadium, eine finale Entscheidung zu einem Verkauf sei demnach bisher nicht getroffen worden. Bloomberg beruft sich auf informierte Kreise. Fidelity International lehnte demnach eine Stellungnahme ab, während Vertreter von Rothschild nicht erreichbar waren.

FIL Fondsbank gehört zu Deutschlands wichtigsten Fondsplattformen

Die FIL Fondsbank – auch unter dem Namen FFB am Markt bekannt – hatte erst jüngst Jan Schepanek in die Geschäftsführung berufen. Stuart Welch, globaler Leiter Personal Investing & Advisory bei Fidelity International, hatte in einer Pressemitteilung in dem Zuge noch betont: „Deutschland ist für Fidelity einer der zentralen Wachstumsmärkte.“ Dieses Wachstum scheint wohl nicht unbedingt vonseiten der FIL Fondsbank kommen zu müssen.

Im Jahr 2009 hatte Fidelity International die damalige BHF-Tochter Frankfurter Fondsbank übernommen. Zum 1. Januar 2020 übernahm die FFB das Retail-Geschäft der Metzler-Fondsplattform. Die FIL Fondsbank entwickelte sich in der Folge zu einer der größten unabhängigen Fondsbanken in Deutschland. Kunden sind freie Finanzberater sowie institutionelle Mandanten wie Banken und Versicherungen. Insgesamt stehen über 9.000 Fonds und knapp 1.000 ETFs zur Verfügung.

Die FFB betreut ein Vermögen von rund 35 Milliarden Euro in rund 650.000

Kundendepots, besitzt eine Vollbanklizenz und unterliegt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).