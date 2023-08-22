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Möglicher Verkauf: Fidelity sucht Käufer für FIL Fondsbank

Laut Medienbericht Fidelity International sucht Käufer für FIL Fondsbank

Fidelity International arbeitet mit der Investmentbank Rothschild zusammen, um potenzielle Käufer für die 35 Milliarden Euro schwere FIL Fondsbank zu finden – das berichtet Bloomberg. Eine Entscheidung über die Zukunft der Fondsplattform sei aber noch nicht gefallen.

Jan Schepanek
Jan Schepanek: Seit Juni hat die FIL Fondsbank einen neuen Geschäftsführer. Das Unternehmen gehört zu Fidelity International – nun erscheint aber auch ein Verkauf möglich. | Bildquelle: Fidelity / FIL Fondsbank
Von  | ehem. Redakteur
Aktualisiert am:

Über 35 Milliarden Euro verwaltet die FIL Fondsbank, bietet Finanzberatern, Banken und Vermögensverwaltern hierzulande Zugang zu Fonds. Nun steht die Plattform möglicherweise vor einem Verkauf, wie Bloomberg (Bezahlschranke) vermeldet. Demnach sucht Fidelity International als Eigentümer einen möglichen Interessenten für die FIL Fondsbank. Dafür arbeitet das Unternehmen mit der Investmentbank Rothschild zusammen.

Als Käufer kommen laut des Medienberichts etwa andere Anbieter für entsprechende Plattformen genauso infrage wie Private-Equity-Fonds. Der Verkaufsprozess befinde sich zudem in einem frühen Stadium, eine finale Entscheidung zu einem Verkauf sei demnach bisher nicht getroffen worden. Bloomberg beruft sich auf informierte Kreise. Fidelity International lehnte demnach eine Stellungnahme ab, während Vertreter von Rothschild nicht erreichbar waren.

FIL Fondsbank gehört zu Deutschlands wichtigsten Fondsplattformen 

Die FIL Fondsbank – auch unter dem Namen FFB am Markt bekannt –  hatte erst jüngst Jan Schepanek in die Geschäftsführung berufen. Stuart Welch, globaler Leiter Personal Investing & Advisory bei Fidelity International, hatte in einer Pressemitteilung in dem Zuge noch betont: „Deutschland ist für Fidelity einer der zentralen Wachstumsmärkte.“ Dieses Wachstum scheint wohl nicht unbedingt vonseiten der FIL Fondsbank kommen zu müssen.

Im Jahr 2009 hatte Fidelity International die damalige BHF-Tochter Frankfurter Fondsbank übernommen. Zum 1. Januar 2020 übernahm die FFB das Retail-Geschäft der Metzler-Fondsplattform. Die FIL Fondsbank entwickelte sich in der Folge zu einer der größten unabhängigen Fondsbanken in Deutschland. Kunden sind freie Finanzberater sowie institutionelle Mandanten wie Banken und Versicherungen. Insgesamt stehen über 9.000 Fonds und knapp 1.000 ETFs zur Verfügung.

Die FFB betreut ein Vermögen von rund 35 Milliarden Euro in rund 650.000
Kundendepots, besitzt eine Vollbanklizenz und unterliegt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). 

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