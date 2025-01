Fidelity ernennt Susanna Wooders zur Deutschland-Chefin

Susanna Wooders wird Deutschland-Chefin bei Fidelity. Bisher hatte sie diese Position interimistisch inne. In dieser Rolle werde Wooders das Deutschlandgeschäft der Fondsgesellschaft mit den vier Geschäftsfeldern Wholesale, Institutional, Workplace Investing und der Fondsplattform FFB strategisch weiterentwickeln, teilte Fidelity mit. Mit ihrer langjährigen Expertise solle sie Kunden in Deutschland unterstützen, sich unter wachsenden Herausforderungen bestmöglich zu positionieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Susanna Wooders kam im Jahr 2016 als Risikovorständin zu Fidelity und wurde im April 2023 nach dem Rückzug von Alexander Leisten zur Interimschefin für das Deutschlandgeschäft berufen. Neben Positionen im Risikomanagement hatte sie zuvor bereits kundenorientierte als auch operative Funktionen inne. Bevor Wooders zu Fidelity kam, war sie unter anderem für die Commerzbank, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, Royal Bank of Scotland und Barclays in Deutschland, Hongkong, Großbritannien und den USA tätig.