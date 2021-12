"Ich halte den jüngsten Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt für übertrieben. Die Bewertungen sind angesichts der Fundamentaldaten nicht gerechtfertigt. Selbst wenn die Gewinnprognosen um mehr als 10 Prozent nach unten korrigiert werden müssten, lägen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) noch immer deutlich unter den historischen Durchschnittswerten und die Dividendenrenditen deutlich über denen für Bundesanleihen.Obwohl die Weltwirtschaft abkühlt, glaube ich nicht, dass uns eine erneute Rezession bevorsteht. Im Unterschied zu 2008 sind in den Vorjahren keine großen Kapazitäten aufgebaut worden, so dass seltener mit Überkapazitäten zu rechnen ist, die die globale Wirtschaft belasten. Andererseits wächst die Weltbevölkerung und die Schwellenländer holen weiter auf und bieten strukturelles Wachstum.“"Trotz der Probleme in einigen EU-Randländern darf man nicht vergessen, dass Europa ein heterogener Raum ist, in dem es auch stark wachsende Regionen wie Deutschland oder die nordischen Länder gibt. Europa hat viele Weltmarktführer in diversifizierten Branchen wie dem Luxusgütersektor, der Gesundheitsbranche oder der Industrie.“