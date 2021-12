Anna Stupnytska 16.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Fidelity Marktausblick Wie sicher ist die Zinserhöhung der Fed im Dezember?

Auch wenn die Fundamentaldaten in den Industrieländern unverändert solide sind, bleibt die Abkühlung in China eine Belastung für die Weltwirtschaft. In Europa scheint eine weitere geldpolitische Unterstützung fast unumgänglich, eine Erhöhung der US-Leitzinsen jedoch nicht. Hierzu Anna Stupnytska, Volkswirtin bei Fidelity International.