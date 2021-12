Fidelity mit neuem Dividendenfonds

Der Fidelity Funds - European Dividend Fund (WKN A0PGWE) setzt vor allem auf globale Konsumgüter-, Versorgungs-, Pharma- und Telekommunikationsunternehmen, die entweder heute schon attraktive Dividenden ausschütten oder zukünftig ein hohes Dividendenwachstum aufweisen werden.Der Fondsmanager Michael Clark legt das Geld in erster Linie in große europäische Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und sicheren Wettbewerbsstellungen an. Dabei wird Clark von rund 120 Analysten und Investmentexperten unterstützt. In einem ersten Schritt sondieren sie Unternehmen nach den höchsten Dividendenrenditen und nach erwartetem Wachstum. Anschließend filtern sie die stabilsten und profitabelsten Geschäftsmodelle heraus, analysieren sie und ihr Wettbewerbsumfeld und bewerten das Risiko. Damit versuchen sie, die Nachhaltigkeit, Sicherheit und Wachstumschancen der Dividendenzahlungen zu bestimmen.