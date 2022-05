Am Puls der Zeit Fidelity möchte mit neuer Werbekampagne durchstarten

Fidelity möchte mit einer neuen Werbekampagne den Puls der Zeit treffen: Wie teuer ist das Leben mit Kindern? Was kostet ein Jahr in der Großstadt? Und was wäre, wenn man das alles schon vorher wüsste? Diesen Fragen geht der Vermögensverwalter in zwei Werbefilmen nach, in denen das Leben rückwärts verläuft.

In dem Film „Familie gründen“ sehen die Zuschauer eine glückliche Kindheit. Vom Verabschieden ins Auslandsjahr bis ins Babyalter. Parallel zu den Bildern zeigt der Film gleichzeitig die Kosten, welche sich auf 165.000 Euro in den ersten 18 Jahren summieren. Beim Film „Großstadtleben“ werden die Zuschauer Zeuge einer Liebesgeschichte – ebenfalls rückwärts erzählt – bis zum magischen Kennenlernen auf einer WG-Party und der Erkenntnis, dass dieses Leben rund 30.000 Euro pro Jahr kostet. Ob Familie gründen, ein Sabbatical oder das Leben in der Großstadt, wenn sich das Leben ändert, sei es „Zeit, Geld neu zu bewerten“.



Der Kampagnenmotto soll vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse, geprägt von zunehmender Unsicherheit, Preissteigerungen und der Sorge um Familie und das Publikum ansprechen. „Wir wollen die Menschen in Zeiten der Verunsicherung, wie sie gerade jetzt leider wieder herrschen, mit Themen erreichen, die immer Bestand haben. Dazu gehören, die steigenden Kosten in der Großstadt genauso wie eine Familie zu gründen und für sie vorzusorgen“, so Alexander Barion, Marketingleiter bei Fidelity International.

Während der Film „Familie gründen“ im Fernseher laufen soll, wurde „Großstadtleben“ für das Kino und eine jüngere Zielgruppe produziert. Beide Themen gehen auch als Social-Media- und Digitalkampagne in mehreren europäischen Ländern an den Start. Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne von der 744 Werbeagentur. Die Agentur Laterna Magica aus Düsseldorf produzierte die Filme.