Deka und Scalable drücken den Preis. Fidelity legt jetzt seine Pläne für das Altersvorsorgedepot vor – und wählt eine andere Strategie. Was dahintersteckt.

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Fidelity International hat die Konditionen für sein Altersvorsorgedepot vorgelegt. Zum 1. Januar 2027 startet der Anbieter mit zwei Standardprodukten und einer gemanagten Vermögensverwaltung. Die laufenden Produktkosten reichen von 0,35 bis 1,35 Prozent pro Jahr, hinzu kommt jeweils ein Depotentgelt. Die konzerneigene Plattform FFB tritt als Produktgeber auf und übernimmt Depotführung, Zulagenmanagement und Zertifizierung.

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Das Altersvorsorgedepot gehört zur staatlich geförderten Privatvorsorge, die zum Jahreswechsel startet und das Riester-System ablösen soll. Im Standard liegt Fidelity damit über den günstigsten Wettbewerbern: Die Deka verlangt für ihr Standarddepot 0,1 Prozent, Scalable Capital bietet es zunächst gebührenfrei an. Fidelity richtet sein Angebot allerdings auch an Vermittler und Berater, deren Vergütung im teureren Tarif steckt.

Standarddepot mit aktiven ETFs

Das Standarddepot bietet Fidelity in zwei Varianten an: als Fidelity Vorsorgedepot für Selbstentscheider und als Fidelity Vorsorgedepot Standard für die Beratung. Beide stützen sich auf zwei eigens entwickelte, aktiv gemanagte ETFs. Ein Lebenszyklusmanagement senkt das Risiko, je näher der Ruhestand rückt. Die Produktkosten betragen je nach Vertriebsmodell 0,35 oder 0,75 Prozent pro Jahr, dazu kommen 12 Euro Depotentgelt.

Vermögensverwaltung mit Core-Satellite-Ansatz

Mit dem Fidelity Vorsorgedepot Plus kommt eine gemanagte Vermögensverwaltung hinzu. Anleger wählen zwischen drei Risikoprofilen, die Steuerung übernimmt die Investmentplattform. Das Konzept kombiniert aktiv gemanagte ETFs mit ausgewählten aktiv gemanagten Fonds nach einem Core-Satellite-Ansatz. Auch hier sorgt ein Lebenszyklusmanagement für Risikostreuung und passt die Vermögensaufteilung in der Anspar- und der Auszahlphase an. Die Produktkosten liegen hier bei 1,35 Prozent pro Jahr plus 24 Euro Depotentgelt.

Nach Angaben von Fidelity umfassen diese Produktkosten unter anderem Abschluss, Vertrieb und Verwaltung sowie die laufenden Fondskosten (TER).

Zweite Ausbaustufe im ersten Halbjahr

Im ersten Halbjahr 2027 will Fidelity die FFB-Plattform für weitere Anbieter öffnen. Geplant sind ein kuratiertes Angebot ausgewählter Asset Manager sowie das Altersvorsorgedepot Select, bei dem Berater die Fondsauswahl für ihre Kunden selbst treffen. Die FFB bündelt dabei Kapitalanlage, Zulagen und die regulatorische Verwaltung auf einer Plattform.

„Das Altersvorsorgedepot ist für uns kein neuer Anfang, sondern das nächste Kapitel“, sagt Susanna Wooders, Head of Germany bei Fidelity International. Mit Vertriebspartnern aus anderen Segmenten wie Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern stehe man in Gesprächen, heißt es.