Fidelity startet auf YouTube und Twitter Erklärvideo: Was für Aktienfonds spricht

Fidelity Worldwide Investment Deutschland startet in den sozialen Netzwerken durch. Auf der Twitter-Seite biete die Fondsgesellschaft ein erweitertes Angebot an Kommentaren und Hintergrundinformationen – überwiegend auf Englisch – an.Aktuelle Tweets verweisen zum Beispiel auf einen Anleihen-Ausblick für die zweite Jahreshälfte oder einen Marktkommentar zu China.Auf YouTube stellt Fidelity Markteinschätzungen seiner Investmentexperten und Erklärvideos zu Anlegerthemen ein – wie zum Beispiel das folgende, das Investment-Beratern durchaus als Vertriebsunterstützung in Sachen Aktienfonds dienen kann: