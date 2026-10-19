Aktive ETFs boomen: Europas Profianleger wollen ihre Quote in 18 Monaten von 10,2 auf 14,6 Prozent heben. Was die Fidelity-Studie sonst noch zeigt.

Europas professionelle Anleger wollen ihre Investments in aktive ETFs deutlich ausbauen. Im Schnitt soll der Anteil solcher Produkte in ihren Portfolios in den kommenden 18 Monaten von derzeit 10,2 auf 14,6 Prozent steigen. Das geht aus der Studie „Unwrapping the Wrapper“ von Fidelity International hervor.

Für die Untersuchung befragte das Marktforschungsinstitut Coredata im Auftrag des Vermögensverwalters zwischen Juli und August 2026 insgesamt 310 professionelle Anlageentscheider aus Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz und Großbritannien. Alle Befragten setzen aktive ETFs bereits ein oder planen deren Einsatz. Gemessen am investierten Vermögen entspricht der geplante Anstieg einer Verschiebung von etwa jedem zehnten auf rund jeden siebten Dollar.

Markt und Angebot wachsen

Der Markt für aktive ETFs wächst seit Jahren. Weltweit verwalten aktiv gemanagte ETFs nach Daten von Morningstar inzwischen mehr als 2,4 Billionen Dollar. In Europa könnte das Volumen aktiver Ucits-ETFs bis 2031 die Marke von einer Billion Dollar überschreiten. Auch das Angebot nimmt zu: Die Zahl der Anbieter hat sich seit 2023 mehr als verdoppelt, die der Produkte stieg von 95 auf über 400.

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Fidelity ist auf diesem Markt selbst aktiv. Nach eigenen Angaben verwaltet das Unternehmen 16,8 Milliarden Dollar in 27 europäischen ETFs. Die Angaben zum Marktwachstum stammen von den Datenanbietern Morningstar und ETF Book.

Drei Arten von aktiven ETFs

Die Studie unterscheidet drei Arten aktiver ETFs. Benchmarknahe Produkte weichen nur 1 bis 2 Prozent vom Index ab. „High Conviction“-Produkte weichen mit 3 bis 4 Prozent stärker ab. Diskretionäre Strategien richten sich nicht nach einer Benchmark.

Bislang überwiegen die benchmarknahen Produkte. Sie nutzen 47 Prozent der Befragten, die beiden anderen Varianten jeweils rund ein Drittel. Mehr als 40 Prozent geben an, die Unterschiede zwischen den Ansätzen gut zu kennen.

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Die Nachfrage verschiebt sich in Richtung der aktiveren Produkte. Jeder zweite Befragte wünscht sich ein breiteres Angebot an „High Conviction“-ETFs, doppelt so viele wie bei den anderen beiden Kategorien. Auf Sicht von fünf Jahren sehen 35 Prozent benchmarknahe ETFs als Kernbaustein des Portfolios, High-Conviction- und diskretionäre Produkte eher als Beimischung (31 beziehungsweise 23 Prozent).

Stefan Kuhn, bei Fidelity zuständig für den ETF-Vertrieb in der Region EMEA, erwartet in diesem Segment das stärkste Wachstum: „High-Conviction-ETFs könnten die nächste Wachstumsphase des Marktes prägen.“

Wo die Befragten Chancen sehen

Die größten Chancen sehen die Befragten bei aktiven ETFs auf US-Aktien (44 Prozent). Es folgen Schwellenländer (33 Prozent), Nebenwerte (29 Prozent) und europäische Standardwerte (28 Prozent). Der Trend reicht über Aktien hinaus. Derzeit investieren 25 Prozent der Befragten mindestens ein Viertel ihrer Aktienquote in aktive ETFs, in zwölf Monaten sollen es 37 Prozent sein. Bei Anleihen soll der Anteil von 18 auf 25 Prozent steigen.

Welche Eigenschaften zählen

Die ETF-Struktur allein genügt den Befragten nicht. Als wichtigste Eigenschaften aktiver ETFs nennen sie Kosteneffizienz (79 Prozent), Liquidität und Handelbarkeit (75 Prozent) sowie Transparenz (74 Prozent). Ähnlich hoch gewichten sie die Anlageergebnisse: 74 Prozent nennen das Potenzial für eine Outperformance, 71 Prozent die Diversifikation und die Steuerung von Konzentrationsrisiken.

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„Professionelle Anleger erwarten sowohl die Effizienz des ETF-Mantels als auch den Nachweis, dass ein aktiver Manager die gewünschten Ergebnisse liefern kann“, sagt Kuhn. Mit zunehmendem Wettbewerb gewännen Research, Portfolioaufbau und Risikomanagement als Unterscheidungsmerkmale an Bedeutung.