Fidelity warnt vor Schwellenmarkt-Indizes

In Ägypten, Chile, Indonesien, Indien und Brasilien erreichen die drei größten Unternehmen im jeweiligen Länderindex zusammen immerhin eine Gewichtung von mindestens 30 Prozent. So enthält der MSCI Indonesia zwar insgesamt 22 Unternehmen, die drei Schwergewichte Astra International, Telekomunikasi Indonesia und Bank Central Asia haben gemeinsam aber einen Anteil von 37 Prozent. Neben der Gewichtung der einzelnen Werte variiert auch die Anzahl der Unternehmen in den Indizes der Schwellenländer drastisch. Der Extremfall ist der peruanische MSCI Länderindex, der nur drei Unternehmen enthält. Dagegen umfassen der MSCI South Africa 45, der MSCI India 61 und der MSCI Brazil sogar 76 Unternehmen. „Unter dem Strich hängt der Verlauf einzelner Schwellenländer-Indizes damit sehr häufig von der Entwicklung einiger weniger oder gar eines einzelnen Unternehmens ab“, so Fidelity. Enttäuscht ein Schwergewicht, zieht es im Extremfall den kompletten Index nach unten - selbst wenn alle anderen Unternehmen im Index positiv abschneiden.