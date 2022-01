Niederlassung Düsseldorf Fidus Finanz holt Team von Rhein AM für neuen Standort

Der Frankfurter Vermögensverwalter Fidus Finanz unterhält künftig auch eine Niederlassung in Düsseldorf. Die neuen Räumlichkeiten in der Rheinmetropole werden Unternehmensangaben zufolge in Kürze bezogen. Der Standort soll gleich zu Beginn mit sechs Partnerinnen und Partnern starten.

Weitere Einstellungen geplant

Heinz-Jürgen Lievenbrück, Ann Katrin Hentzel, Michael Heim, Thomas Lenerz, Norbert Weber und Oliver Weber kommen allesamt von Rhein Asset Management, wo sie bereits ebenfalls als Team tätig waren. Weitere Stationen einzelner Teammitglieder waren unter anderem die Privatbanken HSBC Trinkaus & Burkhardt, Hauck & Aufhäuser sowie Sal. Oppenheim. Fidus hatte zuvor bereits eine Niederlassung in Gevelsberg eröffnet und will nach eigenem Bekunden weitere Beraterinnen und Berater einstellen.

Fidus Finanz wurde im Mai 2019 gegründet, im Frühjahr 2020 nahm der Vermögensverwalter den Geschäftsbetrieb auf. Das Haus verteilt sein Engagement über mehrere Unternehmensbereiche: Neben der individuellen Vermögensverwaltung bieten die Frankfurter ein Haftungsdach und Fonds-Advisory an. Seit November erbringt Fidus über seine Tochterfirma Regcon außerdem Compliance-Dienstleistungen für externe Finanzdienstleister.